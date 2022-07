Von Uta Zorn

30.7.2022 - Die Fußball-Europameisterschaft 2022 ist auf der Zielgerade. Die beiden besten Teams des Turniers treffen sich am Sonntag um 18.00 Uhr (live in der ARD) zum Showdown: England gegen Deutschland - das Traumfinale! 90.000 Zuschauer:innen werden im legendären Londoner Wembley-Stadion erwartet, auch Außenministerin Annalena Baerbock und Kanzler Olaf Scholz sind vor Ort. Ob die Queen das Geschehen am TV verfolgt oder ob Prinz William im Stadion sein wird, ist noch nicht bekannt.

Lionesses mit eindrucksvollen Leistungen im Finale

Die Lionesses, wie die Engländerinnen dem Tier auf dem Wappen nach genannt werden, haben mit zum Teil eindrucksvollen Leistungen ihre fünf EM-Spiele mit nur einem Gegentor gewonnen. Im Halbfinale ließen sie den Schwedinnen nicht den Hauch einer Chance: Beth Mead schoss ihr sechstes EM-Tor aus dem Strafraum. Lucy Bronze erhöhte per Kopf nach einer Ecke. Alessia Russo erzielte ihr viertes Joker-Tor mit der Hacke, und Fran Kirby lupfte zum 4:0 Endstand.

England hat dem Druck Stand gehalten, nach drei Halbfinal-Niederlagen bei den letzten großen Turnieren endlich das Finale erreicht und mit den heimischen Fans im Rücken einen leichten Vorteil.

Popp spielt den besten Fußball ihrer Karriere

Deutschland hatte es im Halbfinale gegen Frankreich nicht so leicht. Die Französinnen forderten mit schnellem Angriffsfußball die deutschen Abwehrspielerinnen. Doch die Achse Oberdorf, Huth und Popp, die das Spiel der Deutschen prägt, war nicht zu überwinden. Oberdorfs Zweikämpfe sollten einen Platz im DFB-Museum bekommen, wie der Kollege Jan Göbel im Spiegel schrieb. Huths Flügelspiel und ihre präzisen Flanken ermöglichten erst beide Tore. Und dafür war eine zuständig: Alexandra Popp.

Popp spielt den besten Fußball ihrer Karriere. In der 39. Minute erlief sie Huths Flanke und zirkelte mit dem linken Fuß (!) an Gegenspielerin Ève Périsset den Ball in die Maschen. Dieses Tor war der 100. EM-Treffer der DFB-Frauen, Popps fünfter Treffer im fünften EM-Spiel – wieder ein Rekord. Gerade noch im Angriff, eilte sie nach hinten und unterstützte am eigenen 16-Meter-Raum die Abwehr.