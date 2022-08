Von Uta Zorn

1.8.2022 - Das Traumfinale ist entschieden. England ist Europameisterin. Vor 87.192 Zuschauer:innen im Londoner Wembley-Stadion gewannen die Gastgeberinnen in einem sehr engen Spiel mit 2:1 nach Verlängerung gegen Deutschland. Diese EM hat eindrucksvoll gezeigt, was im Fußball möglich ist. Die Finalistinnen haben Spitzenfußball geboten.

Kurz vor dem Anpfiff erreichte die Fans der DFB-Frauen eine schockierende Nachricht: Alex Popp ist nicht spielfähig. Eine Muskelzerrung verdammte die Kapitänin zum Zuschauen. Co-Kapitänin Svenja Huth führte ihr Team auf den Rasen. Lea Schüller, die nach dem ersten Spiel coronabedingt pausieren musste, spielte auf der Position von Popp.

Beide Teams spielten sich in der ersten Halbzeit warm, aber es fehlte noch die Präzision im Abschluss. Die größte Torchance hatte Marina Hegering in der 26. Minute. Bevor Torfrau Mary Earps den Ball sichern konnte, sprang der Ball an den sehr hoch gestreckten Arm von Englands Kapitänin Leah Williamson. Aber Schiedsrichterin Kateryna Monzul (Ukraine) und die Videoschiedsrichter waren sich einig: kein strafbares Handspiel.