Von Uta Zorn

24.9.2023 - Am Freitag verloren die DFB-Frauen das erste Länderspiel nach der verkorksten Weltmeisterschaft mit 0:2 gegen Dänemark. Die erkrankte Martina Voss-Tecklenburg wurde durch Co-Trainerin Britta Carlson vertreten. Für das deutsche Team geht die Krise weiter.

In den ersten zwanzig Minuten waren die Deutschen spielbestimmend, doch dann drehten die Däninnen auf: aus einem guten Pass von Pernille Harder machte Amalie Vangsgaard in der 23. Minute das 0:1. Im Anschluss wirkten die Deutschen verunsichert und kamen nicht nenneswert vor das dänische Tor.

Verdienter Sieg der Däninnen

Nach dem Seitenwechsel gab es einige gute Kombinationen im deutschen Team. Zwei Kopfball-Chancen von Sydney Lohmann (54.) und von Kapitänin Alex Popp (56.) flogen aber am Tor vorbei. Einen unglücklichen Fehlpass in der 64. Minute von Guilia Gwinn, die ihr Comeback nach ihrem Kreuzbandriss gab, nutzte Amalie Vangsgaard erneut und brachte die Däninnen mit 2:0 in Führung. Die letzte halbe Stunde verstrich ohne einen zwingenden Torabschluss der deutschen Spielerinnen. Das war insgesamt zu harmlos, vorne fehlten Ideen und Torabschlüsse und hinten eine stabile Verteidigung. Die Däninnen gewannen somit verdient und liegen jetzt auf Platz 1 der Gruppentabelle in der Nations League.

Was ist eigentlich diese Nations League?

Die UEFA Women‘s Nations League ist ein fünfmonatiges Turnier, das in diesem Jahr zum ersten Mal und zukünftig alle zwei Jahre ausgetragen wird. 51 europäische Nationen spielen aufgeteilt nach ihrem europäischen Ranglistenplatz in drei Ligen A, B und C um Auf- und Abstieg und natürlich um den Titel.

In der ersten Phase (bis 5. Dez.) spielen alle Ligen in je vier Vierergruppen in Hin- und Rückspielen die Platzierungen aus. Die Siegerinnen in den Ligen B und C steigen in die jeweils höhere Liga auf, die Gruppenletzten aus A und B in die niedrigere Liga ab. In der zweiten Phase (21.-28. Feb. 2024), den sogenannten Playoffs, spielen die Drittplatzierten der Liga A gegen die Zweitplatzierten um 4 Plätze in Liga A (analog dazu die Platzierten aus den Ligen B und C um die Plätze in Liga B). Damit liegen die Startplätze für das nächste Turnier in zwei Jahren fest.

Es geht auch um die Qualifikation für die Olympischen Spiele

Zeitgleich zu den Playoffs spielen die vier Gruppen-Ersten der Liga A in der Finalrunde zwei Halbfinals, das Spiel um Platz 3 und das Finale. Neben dem Nations-League-Titel geht es alle zwei Jahre auch um die Qualifikation entweder für die Europameisterschaft oder, wie in dieser Saison, um die Teilnahme an den Olympischen Spielen.

Der europäische Verband hat neben den gesetzten Gastgeberinnen Frankreich zwei Plätze für die Spiele in Paris 2024 zu vergeben. Wer ein Olympia-Ticket will, muss seine Gruppe gewinnen und sich im Halbfinale durchsetzen, um das Endspiel der Nations League zu erreichen.