Von Uta Zorn

5.7.2020 - Das vierte Double in Folge für den VfL Wolfsburg: Nach der Meisterschaft gewann das Team von Trainer Stefan Lerch gestern auch das DFB-Pokalfinale gegen die SGS Essen.

Im Geisterfinale in Köln mussten die Wölfinnen allerdings bis ins Elfmeterschießen, denn das Team von der SGS Essen war ein starker Gegner. Nach 90 Minuten stand es 3:3, trotz Sturmlauf der Wolfsburgerinnen hielt die Essener Abwehr und es kam zur Entscheidung vom Punkt. Alex Popp verschoss einen Elfer für Wolfsburg, Torfrau Friederike Abt hielt zwei Elfer der Essenerinnen, und so schoss Pernille Harder mit dem letzten Elfmeter ihr Team zum siebten Titelgewinn im Pokal. Damit siegte Wolfsburg als erster Verein zum sechsten Mal in Folge.

Es war ein begeisterndes Fußballspiel, nur die ARD enttäuschte: Direkt nach Abpfiff wurde zu den Vorberichten des Männerfinals geschaltet. Bilder der Siegerinnenehrung waren nur online zu finden.

Bundesliga: Wolfsburg und Bayern oben, Köln und Jena unten

Die Bundesliga hat Wolfsburg von Beginn an dominiert und nicht ein einziges Spiel verloren. Nur gegen die Vizemeisterinnen aus München gab es im Hin- und Rückspiel ein Unentschieden. Bayern München qualifizierte sich als Zweiter für die Champions League, musste aber bis zum letzten Spieltag zittern, denn die TSG Hoffenheim hätte mit ihrer bestens Saison in der Vereinsgeschichte die Münchenerinnen noch vom zweiten Platz verdrängen können.

Auch der Abstiesgkampf war bis zum Ende spannend. Der 1. FC Köln muss trotz vorzeitigen namhaften Neuverpflichtungen des 1. FC Köln (darunter die Ex-Torschützenkönigin Mandy Islacker) zusammen mit dem USV Jena in Liga Zwei. Als Aufsteiger spielen künftig Werder Bremen und der SV Meppen in der höchsten Spielklasse.

Champions League wird als Turnier in Spanien ausgetragen

Bundesliga-Torschützenkönigin Pernille Harder (27 Tore) steht mit ihrem Team, wie auch Bayern München, noch im Viertelfinale der Champions League 2019/20. Ob sie ihre großartige Saison auch noch mit diesem Titel krönen kann, entscheidet sich im August.

Das Finalturnier der Champions League findet vom 21. bis 30. August in San Sebastian und Bilbao statt. Wolfsburg spielt gegen Glasgow City und München gegen Olympique Lyon. Ein Finale zwischen Wolfsburg und München wäre in diesem Jahr möglich.

Hochkarätige Einkäufe für die Bundesliga-Saison 2020/21

Die Vorbereitungen für die nächste Bundesliga-Saison laufen bereits auf Hochtouren: München ist auf Shoppingtour und kauft eine Nationalspielerin nach der anderen: Lea Schüller und Marina Hegering aus Essen, Klara Bühl aus Freiburg, die Schwedin Hannah Glas von Paris Saint-Germains (PSG), die Österreicherin Sarah Zadrazil von Turbine Potsdam und die Französin Viviane Asseyi von Girondins Bordeaux.

Wolfsburg schnappt sich das Juwel Lena Oberdorf aus Essen, Kathy Hendrich aus München, Katarzyna Kiedrzynek von PSG und Pauline Bremer von Manchester City.

Der FFC Frankfurt ist nach der Fusion mit Eintracht Frankfurt Geschichte. Topneuverpflichtung der Frankfurterinnen ist die Ex-Freiburgerin Merle Frohms, Deutschlands Nummer 1 im Tor. Turbine Potsdam geht einen anderen Weg: Man setzt auf Nachwuchsausbildung, hat eine Kooperation mit Hertha BSC geschlossen, bleibt aber ein reiner Frauenfußballverein und eigenständig.

Die kommende Saison verspricht spannend zu werden: Zum einen das Duell zwischen Wolfsburg und München um die Meisterschaft und dann das Rennen um den dritten Platz, der den Weg zur Champions League öffnet.

Und der internationale Fußball?

Corona bremste das Team von Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg bereits im März aus, als das Finale beim Algarve Cup ausfallen musste. Doch im September (am 19. gegen Irland und am 22. in Montenegro) wird wieder um die Qualifikation zur Europameisterschaft in England gekickt, die um ein Jahr verschoben wurde und jetzt im Juli 2022 stattfindet.

Für den Oktober sind zwei Länderspiele in Vorbereitung. Wer die Gegenerinnen sein werden oder auch was der DFB für das Olympiajahr 2021 plant, könnte ihr hier verfolgen.

Der Start der Bundesligasaison 2020/21 ist noch nicht bestätigt. Möglich wäre ein Beginn im September, ob wir dann allerdings ins Stadion dürfen, bleibt abzuwarten.