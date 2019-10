Von Uta Zorn

9.10.2019 – Mit einem 5:0 gegen Griechenland hat das deutsche Frauenfußball-Nationalteam gestern auch das vierte von vier Qualifikationsspielen für die EM 2021 in gewonnen. Mit 31:0 Toren und der maximalen Punkteausbeute führt die DFB-Elf die Tabelle in ihrer Gruppe an und kann die Teilnahme fest einplanen.

Die Spiele der EM-Quali waren bisher für die DFB-Frauen lockere Trainingseinheiten. Mit 10:0 und 8:0 wurden die Gegnerinnen aus Mazedonien und der Ukraine vom Platz gefegt. Die Griechinnen verteidigten bislang am besten und machten der DFB-Elf das Toreschießen nicht leicht. Alex Popp traf erst in der 33. Minute zum 1:0, Lena Oberdorf und die eingewechselten Sandra Starke und Pauline Bremer erhöhten. Den Schlusspunkt setze Klara Bühl mit ihrem bereits sechsten Treffer in der Qualifikation.

Bundestrainerin hat jetzt zwei Jahre Zeit für die Weiterentwicklung

Das hört sich alles gut an, doch wie ist die Lage im Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg (MVT) nach dem frühen Viertelfinal-Aus bei der WM? Selbstkritisch analysierte MVT auf einer Pressekonferenz im August, dass die ständigen Veränderungen und gewünschte Flexibilität wohl noch etwas zu viel waren, forderte aber auch: „Wir brauchen größere Widerstandsfähigkeit, müssen Hierarchien stärken und Haltungsfragen stellen.“

MVT hat mit ihrem Amtsantritt Ende 2018 einen Prozess eingeleitet, auf dem die WM nur eine Station war. Der Umbruch geht weiter, und da die Olympiateilnahme 2020 bei der WM verspielt wurde, hat die Bundestrainerin jetzt bis zur EM 2021 Zeit für die geplante Entwicklung.