Von Uta Zorn aus Rennes

6.6.2019 - Morgen startet die Frauenfußball-Weltmeisterschaft mit dem Eröffnungsspiel der Gastgeberinnen und Mitfavoritinnen aus Frankreich gegen Südkorea (Fr, 21:00 Uhr, ZDF).

Das deutsche Nationalteam ist bereits seit Montag in Rennes und bereitet sich auf das erste Gruppenspiel vor. Am Samstag startet das Team gegen China (15:00 Uhr, ARD) in die WM. Es folgen die Partien gegen Spanien (12. Juni, 18:00 Uhr, ZDF) und Südafrika (17. Juni, 18:00 Uhr, ARD).

Wie ist die Stimmung im DFB-Team?

Gutgelaunt, optimistisch und frech wie im Werbespot der Commerzbank (siehe unten) präsentierten sich die Kickerinnen beim letzten Test gegen Chile (2:0), im Trainingslager in Grassau und auf den Social Media-Kanälen.

Voran geht Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, die zwar im Gegensatz zu all ihren Spielerinnen keinen Pferdeschwanz trägt, aber immer einen Spruch auf den Lippen hat.