Geht es nur um die Aktiven und ihre Sicherheit während der WM? Müsste man Katar nicht generell als Austragungsort infrage stellen?

Ich kann nur darauf einwirken, dass der DFB aufhört, diese WM in ein positives Licht zu rücken. Wo der Fußball wirklich noch etwas verändern könnte, ist die Frauennationalmannschaft von Katar, die es de facto gar nicht mehr gibt. Aber nicht mal da sehen wir Unterstützungsansätze. Weder die WM noch andere Sportevents in Katar werden hier zu positiven Veränderungen führen.

Was rätst du den queeren Fans? Die WM in Katar besuchen und vor Ort rebellieren oder lieber boykottieren?

Hier vertreten wir alle die gleiche Haltung: Wir raten allen davon ab, diese WM zu besuchen und sie bestenfalls zu boykottieren.

Statistisch gesehen müsste es ja etliche teilnehmende schwule Spieler geben. Sollten die sich vor der WM outen, um das Thema zu lancieren?

Mir geht es darum, wie die Fußballnationalmannschaft in Katar auftritt und wie sie mit dieser WM umgeht. Das eine ist das sportliche Ereignis, das andere, wie es politisch genutzt wird. Letztendlich muss das jeder Spieler selbst entscheiden. Aber was rund um diese WM diskutiert wurde, ist alles eine Farce. Die Verbände, die die WM nach Katar vergeben haben, haben von Anfang an nicht richtig hingeschaut.

Noch mal zurück nach Deutschland. Mein Eindruck ist, dass sich die homophobe Stimmung im Stadion verschärft hat. Würdest du zustimmen, dass sich die Fronten verhärten und das Stadion eine Zone des frei entfalteten Hasses ist?

Diese Auseinandersetzung findet ja leider in fast jeder „Kurve“ statt. Aber es gibt auch einige wenige Ausnahmen. Ohne die Fans, die sich gegen Rassismus, Sexismus, Antisemitismus und Homophobie engagieren, wären wir nicht so weit. Ich denke nicht, dass sich das verhärtet. Es gibt z. B. die Fußballfans gegen Homophobie, eine Kampagne, die aus Fanreihen kommt. Auch die QFF und das Netzwerk Frauen und Fußball haben in den letzten Jahren viel bewirkt.

Ist die Wahrscheinlichkeit, im Fußballstadion als queerer Mensch blöd angemacht zu werden, höher als anderswo?

Genauso wie auf der Straße. Es gibt natürlich Konstellationen und Vereine, da vermeidet man bestimmte Derbys oder Fahrten eh. Aber generell spiegelt das Stadion die Gesellschaft wider.

Viele sagen, im Frauenfußball sei alles offener. Aber ist es nicht eher umgekehrt: die anteilig viel mehr queeren Spielerinnen als in den Männervereinen versuchen krampfhaft, nicht lesbisch rüberzukommen, um das „Lesbenklischee“ auf jeden Fall zu vermeiden. Wie siehst du das?

Die Frauen haben sich viel erkämpft. Ich kenne noch Geschichten, da wurde Fußballerinnen abgeraten, Händchen zu halten oder sich zu küssen. Ich glaube, dass die Frauen das untereinander voneinander wissen und Homosexualität im Team offen gelebt werden kann. Aber in der Öffentlichkeit wird das selten thematisiert. Der Schritt, sein Privatleben öffentlich zu machen, muss jeder Person selbst überlassen sein. Ich finde es auch problematisch, wie in der Öffentlichkeit mit dem Privatleben und den Partnerschaften der Spieler und Spielerinnen umgegangen wird.

Queer zu sein ist doch, genau wie heterosexuell, an sich noch nichts Privates. Mit wem ich zusammen bin, kann ich ja immer noch aus der Öffentlichkeit raushalten.

Absolut. Aber ich persönlich hätte ein Problem damit, wenn über meine Sexualität und mein Privatleben öffentlich berichtet würde. Dennoch sollte es auch im Sport allen möglich sein, Familienfotos auf Instagram zu teilen.

Was genau ist das Ziel deiner Arbeit, wenn du jetzt mal fünf Jahre vorspulen könntest?

Mir ist wichtig, weiter aufzuklären, queere Menschen im Sport sichtbar zu machen, diskriminierende Barrieren abzubauen und jungen Menschen in Bezug auf ihren Körper und ihr Können das nötige Selbstbewusstsein mitzugeben.