Von Uta Zorn

1.9.2018 - Heute kommt es für die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen zum Entscheidungsspiel um die Qualifikation für die WM 2019 in Frankreich. Erstmals ist die direkte Qualifikation in Gefahr, denn nur der Gruppenerste qualifiziert sich direkt für die Weltmeisterschaft!

Die ungeschlagenen Isländerinnen liegen seit dem 3:2 im Hinspiel im vergangenen Oktober gegen Deutschland in der Gruppe mit einem Punkt vorn. Es wäre eine Sensation, wenn sich Island zum ersten Mal überhaupt für eine Weltmeisterschaft qualifizieren könnte. Ein Unentschieden könnte für sie schon reichen.

Die WM und die Olympischen Spiele zu verpassen, wäre dramatisch

Das Nationalstadion Laugardalsvöllur in Reykjavik ist mit 15.000 Plätzen ausverkauft, ein Rekord für den Isländischen Frauenfußball. Dort erwartet das DFB-Team neben dem „Hu!“ der isländischen Fans nicht nur ungemütliches Wetter mit Wind und Regen sondern auch ein Team mit starker Mentalität.

Island, angeführt von Kaptitänin Sara Björk Gunnarsdottir (VfL Wolfsburg), steht sehr kompakt in der Defensive, ihre spielerischen Mittel sind Standards und lange Bälle. Im Hinspiel erzielten sie aus fünf Torchancen drei Tore. Zu verlieren haben die Isländerinnen nichts, der Druck liegt eindeutig auf dem DFB-Team.

Die Weltmeisterschaft zu verpassen und damit auch die nächsten Olympischen Spiele wäre dramatisch für den deutschen Frauenfußball. DFB-Präsident Reinhard Grindel und sein Vize Rainer Koch reisen zur Unterstützung an, wie es so schön heißt.

Trotz vieler Ausfälle: Bundestrainer ist siegessicher

Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch gibt sich auf der Pressekonferenz des DFB tiefenentspannt und ist überzeugt, dass sein Team das Spiel gewinnt: „Wir werden das Spiel von Anfang an in die Hand nehmen. Das, was die Isländerinnen können, können wir auch.“

Nicht zur Verfügung stehen heute Kapitänin Dzsenifer Marozsan (Olympique Lyon), die an einer Lungenembolie erkrankt ist, Babett Peter (VfL Wolfsburg), Hasret Kayikci (SC Freiburg), Kathrin Hendrich (Bayern München), Lena Petermann (Turbine Potsdam) und die Langzeitverletzten Simone Laudehr (Bayern München) und Tabea Kemme (Arsenal London). Dafür mischen Felicitas Rauch (Turbine Potsdam) und Carolin Simon (Olympique Lyon) wieder mit, und neu im Kader sind Maximiliane Rall (TSG Hoffenheim) und Nicole Rolser (Bayern München).

