Das DFB-Team noch jung - aber der Teamgeist stimmt

Deutschland spielte mit einem der jüngsten WM-Teams, da ist ein Ausscheiden gegen ein „altes“ und vor allem erfahrenes schwedisches Team kein Drama. Nicht vergessen werden sollte bei aller Kritik am wenig kreativen Spiel, dass die DFB-Frauen in den letzten 15 Monaten von drei Trainerinnen - Steffi Jones, Horst Hrubesch und MVT - angeleiten wurden und die WM-Vorbereitungszeit für MVT extrem kurz war.

Ärgerlich ist, dass das DFB-Team jetzt das extrem gestiegene Medieninteresse am Frauenfußball, was sich im nächsten Jahr bei den Olympischen Spielen fortsetzen wird, verpasst. Auf der anderen Seite hat MVT jetzt zwei Jahre Zeit, in Ruhe mit dem Team zu arbeiten und für die EM 2021 in England an den entsprechenden Stellschrauben zu drehen, um Deutschland wieder an die Spitze zu bringen. Der Teamgeist stimmt, und die nächste Generation um Giulia Gwinn und Lena Oberdorf lässt hoffen.

Wie geht es bei der WM weiter?

Mit seinem ersten Sieg gegen Deutschland seit 1995 steht Schweden verdient im Halbfinale und spielt am Mittwoch gegen die amtierenden Europameisterinnen aus den Niederlanden, die sich mit einem 2:0 gegen Italien durchsetzten.

Auch wenn die französischen Gastgeberinnen schon ausgeschieden sind - wir haben ja die Holländerinnen, die für die nötige Stimmung im und um die Stadien sorgen.