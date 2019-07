Von Uta Zorn aus Lyon

4.7.2019 - Die Titelverteidigerinnen aus den USA schlagen England mit 2:1, erreichen zum dritten Mal in Folge das WM-Finale und treffen dort auf die Europameisterinnen aus den Niederlanden, die knapp mit 1:0 gegen Schweden gewannen – soweit die sportliche Kurzmeldung, aber der Reihe nach:

Die WM-Tour hat seine letzte Station in Frankreichs Fußballmetropole Lyon erreicht und wird bis zum Finale am Sonntag das Straßenbild bestimmen. Eine gute Idee, die letzten drei Spiele in einer Stadt auszutragen und dort die Fans zu versammeln.

Halbfinale USA - ENG: Starkes Spiel, prächtige Stimmung

Am Dienstag wollten die Engländerinnen den nächsten Schritt machen und gegen die USA ins Finale einziehen. Auf den Rängen hatten die amerikanischen Fans zahlenmäßig einen Vorsprung und begleiteten fast jede Aktion auf dem Platz lautstark: Von den gut 53.000 Zuschauen sollen weit über die Hälfte aus den USA angereist sein.

Zugegeben: die Sicht von der Tribüne war oft von aufspringenden Fans oder wehenden Fahnen versperrt, aber die Stimmung war prächtig und das Spiel spannend: In der 10. Minute brachte Christen Press die USA in Führung und Ellen White - die mit dem Brillen-Torjubel - glich nur kurze Zeit später aus. Alex Morgan erzielte das 2:1 noch in der ersten Halbzeit.

Im zweiten Durchgang versuchte England alles, spielte stark, konnte aber den Elfmeter in der 83. Minute nicht verwandeln – Steph Houghton schoss schwach, und Alyssa Naeher hielt. England spielt also wie 2015 um den Dritten Platz - und die USA wieder um den Titel.

Megan Rapinoe kam übrigens wegen einer leichten Verletzung nicht zum Einsatz, soll aber bis zum Finale wieder fit sein.