Von Friederike Suckert

14.9.2021 - Das Besondere an der Videospielserie „Life is Strange“ aus den Studios Deck Nine und Square Enix sind die Fähigkeiten der Protagonist*innen: Zeitmanipulation, Telekinese und - im neuen dritten Teil, „True Colors“ - Empathie. Die Geschichten sind entscheidungsbasiert, was bedeutet, dass sich je nachdem verschiedene Handlungsstränge und Enden ergeben. Es werden stets Traumata und Gewalt behandelt, aber nie für simple Effekthascherei ausgeschlachtet.

In „True Colors“ begleiten wir also Alex Chen. Nach acht Jahren im Heimsystem will sie nun bei ihrem Bruder Gabe im malerischen Dorf Haven in den Rocky Mountains leben. Ihre Empathie, die sie mitleiden und -wüten lässt, sieht sie zunächst als Fluch, aber der mysteriöse Tod ihres Bruders lässt sie diese Eigenschaft zur Aufklärung nutzen und hier und da in ein Schicksal eingreifen. Spielcharaktere mit Superkräften sind nicht bahnbrechend - eine asiatisch-amerikanische queere Frau, die sich auch noch in die Dorflesbe verliebt, schon.

Shitstorms, wenn die Herren sich mal nicht präsentiert sehen

Videogames sind doch auch nur interaktive Geschichten, warum soll das jetzt der große Knüller sein? Tja, wie so oft sind Dinge, die sich kommerzialisieren lassen ab einem gewissen Punkt cis-männlich, weiß, hetero. Ein Genre, welches in der Fantasie keine Grenzen haben sollte, wird gekapert und der Output weitestgehend auf eine einzige, gut zahlende Zielgruppe gestutzt. Und diese ist dann irritiert, wenn die Figuren nicht so aussehen wie sie selbst oder zumindest ihren Schönheitsidealen entsprechen.

In der jüngeren Geschichte der Videospiele gab es immer wieder heftige Shitstorms voller Misogynie, Homophobie und Rassismus, wenn die werten cis Herren sich mal nicht präsentiert sahen.

2014 erschien die DLC, eine Erweiterung der Hauptstory, zum Horror-Zombie-Erfolg „Last Of Us“, und die Ahnung vieler queerer Personen mit funktionierendem Gaydar wurde gewiss: Tomboy Ellie ist queer, ihre erste Liebe war eine Frau. Die Spieleforen explodierten – eine unterstellte „feministische Agenda“ war da noch ein mildes Urteil.