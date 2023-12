Von Simone Veenstra

3.12.2023 - „Was wäre passiert, wenn sich Bella für den Werwolf entschieden hätte? Wenn Katniss in Hunger Games gleich den Kampf gesucht hätte?“ Diese und ähnliche Fragen stellte sich das Team des deutschen Indie-Game-Developers Neon Lynx (der einen untypisch hohen Frauenanteil hat!) und ließ sich für Story und Geschichte von RunWithMe offensichtlich von weiteren Young Adult-Fantasy-Romanen und Serien wie Maze Runner, Shadowhunters oder Lightlark inspirieren.

Worum geht es?

Teenagerin Lia sieht und hört komische Dinge – Drachen im Asphalt oder feine Blumengebilde im Gesicht ihrer besten Freundin. Erfahrene Bücher-, Serien- und Games-Fans wissen natürlich sofort, dass es sich hierbei um mehr handeln muss als um Halluzinationen. Und als mit dem Auftauchen der gefährlichen Guls Lias ganz normale Welt in immer schnellerem Tempo auseinander bricht, muss sie nicht nur herausfinden, was vor sich geht, sondern auch, wem sie vertrauen kann und für wen sie sich entscheiden soll: Lennox, Arianna oder Morrigan.

Was ist daran queer?

Drei Personen bemühen sich um Lia, die ihr Gedächtnis verloren hat und sich nicht mehr daran erinnert, ob sie sie vielleicht bereits kennt: Der Wüstenkämpfer Lennox, der mächtige Magier Maddox und Arianna, die Anführerin der Frauen-Widerstandsgruppe Emeralds. Arianna ist die erste der drei, die Lia begegnet - und sie küsst. Ob Lia mit ihr oder einem der beiden anderen zusammenkommt, liegt allein in unserer Hand.

Wie funktioniert es?

Die Story, die in Frankfurt/Main spielt, liest sich in großen Teilen wie ein Enhanced E-Book: Leise Hintergrundmusik und gestaltete Bildereinschübe (zumeist von Figuren) unterstützen die beinahe filmische Atmosphäre des Textes, der sich scrollen lässt. Am Ende jeder Sequenz folgt entweder die anschließende Szene oder eine Entscheidungsfrage.