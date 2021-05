Von Karin Schupp

25.5.2021 - Tabea Kemme könnte die erste offen queere Vereinspräsidentin eines Bundesliga-Clubs werden: Die Fußball-Olympiasiegerin (29) tritt bei Turbine Potsdam gegen den amtierenden Präsidenten Rolf Kutzmutz an.

Während Teile der Vereinsführung ihr „vereinsschädigendes Handeln“ vorwerfen, kritisiert die hauptberufliche Kommissarin, die über zehn Jahre beim zweifachen Champions League-Gewinner spielte, dass die Wahl auf den 18. Juni gelegt wurde - also deutlich nach Ende der Bundesliga-Saison, sodass viele der Bundesliga-Spielerinnen nicht mehr vor Ort sein werden - und eine digitale Teilnahme oder Briefwahl nicht möglich sein soll.

L-MAG: Du möchtest Präsidentin von Turbine Potsdam werden. Wie kam‘s zu dieser Entscheidung?

Tabea Kemme: Nachdem ich meine Karriere zum Jahresende 2019 vorzeitig wegen einer langwierigen Verletzung beendet hatte, habe ich mir die Frage gestellt, was ich im deutschen Frauenfußball bewirken möchte. Unter anderem habe ich vierzehn Jahre lang meine Erfahrung als aktive Spielerin machen dürfen, nach meiner letzten Station bei Arsenal habe ich zudem den Vergleich zwischen der deutschen und englischen Liga ziehen dürfen. In Potsdam zurück habe ich meine Erfahrungen einbringen wollen, bin hier aber auf verschlossene Türen gestoßen. Veraltete Strukturen lassen eine Professionalisierung nicht zu, nicht einmal das Bewusstsein ist dafür da. In enger Zusammenarbeit mit meinem Kompetenzteam haben wir ein Konzept, wie eine Professionalisierung auszusehen hat, ausgearbeitet.

Wo besteht Reformbedarf im Verein? Was würdest du als Präsidentin konkret ändern?

Um wieder international zu spielen, müssen wir den Verein strukturell wie auch personell besser aufstellen. Zum anderen haben wir den Spielerinnen eine ganz klare Perspektive zu geben, hier denke ich ganz besonderes an den Nachwuchs. Turbine Potsdam war in der Vergangenheit ein sehr attraktiver Verein, mit einer neuen Vision und Aufstellung wollen wir in Europa wieder wettbewerbsfähig sein.

Welches Feedback hast du bisher aus dem Verein und den Mannschaften bekommen? Bekommst du viel Unterstützung? Oder eher Gegenwind?

Bisher hatte ich der 1. Mannschaft und dem Verwaltungsrat das Konzept vorgestellt. Der Vorstand sieht das in zweigeteilter Meinung, vom aktuellen Präsidenten habe ich keine Unterstützung. Hier wird mir vereinsschädigendes Handeln vorgehalten, und es werden mir Schuldzuweisungen an Niederlagen der Mannschaft entgegen geworfen. Von Seiten vieler ehemaliger Unterstützer des Vereins habe ich viel Unterstützung, wie auch von Sympathisanten des Sports in ganz Deutschland.