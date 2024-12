Gesellschaftliche Umstände als Hindernis der Liebe

Zudem spielen lesbische Liebesgeschichten häufig nicht in der heutigen Zeit, sodass in den Filmen die illiberalen gesellschaftlichen Umstände zum Hindernis der Liebe gemacht werden und so eine Beziehung zwischen zwei Frauen zur Unmöglichkeit verklärt wird, so beispielsweise in Ammonite (2020) oder Portrait of a Lady on Fire (2019).

Oder lesbische Frauen werden als böse oder psychotisch charakterisiert, manifestiert etwa in der Figur der Psycho-Lesbe, die durch ihr nicht erwidertes Begehren regelrecht in den Wahnsinn getrieben wird.

Schaffen es lesbische Figuren im Kino und Fernsehen dem Tod und der Pathologisierung zu entkommen, dann werden sie in ihrer Sexualität häufig nicht ernst genommen.

So geschehen etwa in der Tragikomödie Chasing Amy (1997), in der der Comiczeichner Holden (Ben Affleck) sich in die Comiczeichnerin Alyssa (Joey Lauren Adams) verliebt. Das einzige Problem: Alyssa ist lesbisch. Aber eben nur so lange, bis sie Holden kennenlernt.

Frauenbeziehung niemals gleichwertig mit einer Hetero-Beziehung

Chasing Amy kreist um den Mittzwanziger Holden und seine Minderwertigkeitsgefühle. Statt diese jedoch zu entlarven, verliert sich der Film in einem der gefährlichsten Ressentiments gegenüber lesbischen Frauen überhaupt: Lesben sind nur so lange lesbisch, bis sie den richtigen Mann gefunden haben. In dieser patriarchalen Logik ist eine homosexuelle Beziehung zwischen zwei Frauen niemals gleichwertig mit einer Beziehung zwischen einer Frau und einem Mann.