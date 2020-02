Von Anja Kümmel

20.2.2020 - „Gold! Liebe! Abenteuer!“ So appelliert im Jahr 1977 Madame X (verkörpert von Tabea Blumenschein) an alle Frauen weltweit, ihren sicheren, wenngleich unsäglich eintönigen (heteronormativen) Alltag hinter sich zu lassen, dem Ruf der unerbittlichen Herrscherin des Chinesischen Meers zu folgen und sich auf ihrem Frauenschiff „Orlando“ um sie zu scharen. Ulrike Ottingers feministischer Kultklassiker Madame X – Eine absolute Herrscherin verwandelt mit geringem Budget und viel Fantasie den Bodensee in eine exotische Traumwelt, in der alles möglich erscheint: die Exploration lesbischer Liebe, Gender-Bending, Gewalt und Exzess.

Auch heute noch kann man sich unschwer ausmalen, dass Ottingers ironisch gebrochener Bilderreigen inmitten all der ernsten Selbstfindungsfilme der zweiten Feminismus-Welle eine willkommene, aber durchaus auch verstörende Abwechslung gewesen sein muss.

Sich verschiebende Geschlechterrollen und Machtverhältnisse

Vier Jahre später greift die 1942 in Konstanz geborene lesbische Regisseurin das „Orlando“-Thema im mittleren Teil ihrer Berlin-Trilogie, der surrealen Filmcollage Freak Orlando (1981), wieder auf: Zwischen Konsum-, Psychiatrie- und Patriarchatskritik wandelt Magdalena Montezuma alias Orlando/ Orlanda als eiskalte Kunstfigur von Epoche zu Epoche, vervielfältigen sich die Identitäten, wechseln die Geschlechter und Beziehungsformen.

Um beständig sich verschiebende Geschlechterrollen und Machtverhältnisse geht es auch in der steril-futuristischen Mediensatire Dorian Gray im Spiegel der Boulevardpresse: eine Phantasmagorie zwischen Schein und Sein, in der Veruschka von Lehndorff als narzisstischer Dandy augenzwinkernd mit hegemonialer Männlichkeit spielt und zugleich selbst zum Spielball der Medienkonzerne wird. Der Trilogie-Abschluss stellt 1984 Ottingers ersten Berlinale-Beitrag dar, auf den in den kommenden Jahrzehnten ein Dutzend weitere Einladungen folgen werden – unter ihnen mehrere ihrer ethnographischen Projekte, wie etwa das 12-stündige Filmepos Chamissos Schatten (2014).