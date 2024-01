Vom 50. bis 70. Lebensjahr gehört das Mammografie-Screening dazu, dass alle zwei Jahre gemacht wird. Es hat den Vorteil, dass man auch hier die Befunde sehr früh findet. Der Nachteil ist, dass man manchmal auch Befunde bekommt, die sehr klein sind und vielleicht keine Probleme machen würden. Es gibt auch unsichere Befunde, die Folgeuntersuchungen und Unsicherheit bei den Frauen auslösen können. Deswegen ist es auch eine individuelle Entscheidung, das Mammografie-Screening zu machen oder nicht. Ich finde, die Vorsorge ist für jede Frau relevant, und ich glaube, es ist wichtig, dass man regelmäßig kommt, jährlich und nicht nur alle paar Jubeljahre.

Wie wichtig und sinnvoll sind in dem Kontext Periodenblut-Tests? Gibt es in der Fachwelt eine Diskussion zu diesen Tests?

Nein, absolut nicht. Bis jetzt gibt es noch keine eingeführten Bluttests im gynäkologischen Vorsorgebereich. Es gibt bisher auch überhaupt keine Untersuchung von Menstruationsblut – das ist was komplett Neues. Natürlich reden Patient:innen mit mir darüber wie ihre Blutung ist, wie stark oder schwach diese ist, ob sie Schmerzen dabei haben und wie lang die Periode ist. Das sind alles wichtige Hinweise für uns. Aber es werden bis jetzt keine Hormone oder etwas anderes im Periodenblut untersucht. Blutuntersuchungen werden zwar in der Gynäkologie in verschiedenen Kontexten gemacht, aber nicht mit Periodenblut. Bei Hormon-Fragen könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht in irgendeiner Weise sinnvoll ist. Aber da müsste ich mehr darüber wissen.

Was wünschen Sie sich für die Vorsorge und welche Hürden sehen Sie aktuell?

Ich wünsche mir einfach, dass wir mehr Zeit haben und die Medizin ganzheitliche Ansätze und psychosomatischen Behandlungen anders würdigt. Wir sollten nicht nur dafür vorgesehen sein, einen Abstrich und eine Tastuntersuchung zu machen. Für viele Frauen sind wir wichtige Ansprechpartner:innen zu allgemeiner Lebensführung, Impfungen, psychischen Problemen und anderem. Und das spiegelt sich in keiner Weise in unserem Honorar wider. Bezahlt werden sehr viele Untersuchungen, die wir in relativ kurzer Zeit machen. Wir werden nicht für die Zeit bezahlt, die wir uns für einzelne Patientinnen nehmen. Das kassenärztliche System sieht das in der Honorarstruktur nicht vor. Wir haben ein gutes Gesundheitssystem aber es hat seine Grenzen.