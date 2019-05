Hast du schon Pläne für die Zeit nach deiner Karriere?

Wir werden sehen, was sich entwickelt. Zunächst habe ich noch zweieinhalb Jahre mit Linköping. Anschließend möchte ich gerne etwas mit Sport und Ernährung machen. Oder vielleicht – aber das ist eher ein verrückter Traum – würde ich gerne ein Hundepension aufmachen. Dazu bräuchte ich aber noch eine entsprechende Ausbildung.

Willst du nicht beim Fußball bleiben?

Mein Gefühl im Moment sagt mir, dass ich gerne in eine andere Richtung gehen möchte. Mir wird es wahrscheinlich zu schwer fallen, beim Fußball zu bleiben, aber nicht zu spielen. Ich denke, daher benötige ich – so schwer es mir fällt – zunächst eine Trennung vom Fußball, in einen „regulären“ Arbeitsalltag, wo ich freie Wochenenden habe, die ich dann wirklich genießen würde.

Nillas Abschiedsgeschenk für euch:



Zum Abschied hat uns Nilla ein besonderes Geschenk gemacht. Vor zwei Jahren ist sie an ihren Verein mit dem Wunsch herangetreten, den Regenbogen als Zeichen für Vielfalt am Arm zu tragen. Der VfL Wolfsburg hat sie darin nicht nur unterstützt, sondern im vergangenen Jahr die Regenbogenbinde für alle Teams des Vereins eingeführt. Nilla hat die Armbinde für uns signiert, und ihr könnt sie hier gewinnen (Verlosung bis 24. Mai).

