Von Karin Schupp

12.11.2026 - Der Preis für lesbische Sichtbarkeit geht in diesem Jahr an Theatermacher Phin Mindner für das Bühnenprojekt „Historians said they were just friends. Eine Ode an Butches, Dykes, Femmes und Queers“ am Hessischen Landestheater Marburg.

„Es braucht viel Engagement, Mut und Kraft, um gerade in Zeiten knapper öffentlicher Kassen als kulturschaffende Person Themen voranzubringen, die nicht der gesellschaftlichen Mehrheitsnorm entsprechen“, schreibt die hessische Sozialministerin Heike Hofmann in einer Pressemitteilung. „Wer mit künstlerischen Mitteln marginalisierten Perspektiven Raum verschafft, leistet einen wichtigen Beitrag zu mehr Sichtbarkeit, Teilhabe und gesellschaftlichem Zusammenhalt. Phin Mindners Arbeit zeigt eindrucksvoll, wie Kunst Vielfalt erfahrbar machen kann.“

Mindner hat das Theaterprojekt über queere und lesbische Lebensrealitäten geschrieben und war auch für Regie, Text, Bühnenbild und Kostüme verantwortlich. Die während der Proben zusammengetragenen persönlichen Geschichten und Erfahrungen von Lesben und queeren Personen sollen erhalten bleiben: Sie werden an das „LUQS-Lesbenarchiv und queere Sammlung Frankfurt“ übergeben.

Im Rahmen des Stücks entstand außerdem die Pop-Up-Lesbenkneipe „Pink Butch Inn“ im Theater am Schwanhof, die inzwischen zu einem monatlichen Event wurde.

Lesbischer Verein kritisiert die Wahl der Jury aus zwei Gründen

Vor der Verleihung am 13. November in Wiesbaden protestierte jedoch der Frankfurter Verein Despierta e.V. gegen die Auszeichnung einer Person, „die wir als Mann wahrnehmen.“ Die Kritik richte sich nicht gegen die künstlerische Qualität des Theaterprojekts, heißt es in einer Pressemitteilung. Doch in den Vergabebedingungen stehe, dass der Preis an „lesbische Personen, darunter cis Frauen, trans Frauen und nicht-binäre Personen, sowie entsprechende Gruppen, Initiativen und Organisationen“ vergeben werde, während Männer „darin nicht ausdrücklich als eigenständige anspruchsberechtigte Gruppe aufgeführt werden.“ Mindner verwendet laut Instagram-Profil die Pronomen „they/he“.

Der Verein, der sich für lesbische und queere Sichtbarkeit engagiert, wirft der Jury zudem vor, „beruflich ermöglichte Kulturarbeit“ (Mindner ist am Landestheater angestellt) gegenüber „über viele Jahre unentgeltlich geleisteter ehrenamtlicher Arbeit“ zu bevorzugen und fordert: „Wer sich öffentlich für lesbische Sichtbarkeit einsetzt, übernimmt eine besondere Verantwortung und setzt sich auch persönlichen Risiken aus. Umso wichtiger ist es aus unserer Sicht, Menschen zu würdigen, die diese Verantwortung im eigenen Leben und durch langjähriges Engagement tragen.“ Von der Jury wird eine „nachvollziehbare Erklärung“ für ihre Entscheidung verlangt.

Außerdem beklagt sich Despierta über einen respektlosen Umgang mit den weiteren Nominierten, zu denen auch seine Vorständin Mercedes Rodriguez Garcia Gutierrez gehörte. Die knappe Absage per Mail habe sie als „unpersönlich und ihrer langjährigen Arbeit nicht angemessen“ erlebt.

Sozialministerium: Respekt für Mindners Selbstbezeichung

Das hessische Sozialministerium reagierte auf die Kritik bisher nur in einer Stellungnahme gegenüber der Webseite Queer und bezieht sich darin nur auf einen der Kritikpunkte: „Maßgeblich [für die Auszeichnung] ist laut Konzept die Selbstbezeichnung als lesbisch unabhängig von der geschlechtlichen Identität“, schreibt die Stabsstelle Antidiskriminierung. Man bitte daher darum, „die Selbstbezeichnung und geschlechtliche Identität der ausgezeichneten Person sowie die Leistung, für die sie gewürdigt wird, zu respektieren.“

Mindner selbst hat sich bisher nicht geäußert.

Der mit 10.000 Euro dotierte Hessische Preis für lesbische Sichtbarkeit wird seit 2020 alle zwei Jahre verliehen. Die bisherigen Ausgezeichneten waren Veronica „Vera“ King (2020), Ricarda „Ricky“ Wild (2022) und Nicole Peinz (2024). In der diesjährigen Jury saßen neben der ersten Preisträgerin Vera King (Sozialpädagogin, DYNAMITAS unlimited) auch Amilio Ludwig-Dinkel (SPDqueer Bund), Andrea Karimé (Kinderbuchautorin mit Schwerpunkt Vielfalt), Mo Lovis Lüttig (LesbenRing e. V.) und Katrin Hechler (Staatssekretärin im hessischen Sozialministerium).