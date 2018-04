Von Paula Lochte

26.4.2018 – Alles Gute zum Tag der Lesbischen… Ihr habt keine Ahnung wovon wir reden? Kein Wunder! Der Aktionstag zur lesbischen Sichtbarkeit ist in deutschsprachigen Breitengraden noch weitgehend unbekannt. Dabei feiert er bereits sein zehntes Jubiläum. Im Jahr 2008 rief der spanische LGBT-Verband FELGTB den „Día de la Visibilidad Lésbica“ ins Leben, um Lesben im öffentlichen Raum sichtbar zu machen. Seitdem wird jährlich in vielen spanischen Städten gefeiert, informiert und protestiert.

Dieses Jahr wird der „Tag der lesbischen Sichtbarkeit“ erstmals auch in Deutschland begangen: In Berlin lädt das queer-feministische Projekt Various P zu einem Kiss-in am Brandenburger Tor ein. Das politische Küssen startet heute um 17:00 Uhr.

Lesben*Demo in Bern

Die Idee des lesbischen Aktionstages greifen auch Schweizer Lesben auf. Kommendes Wochenende soll zur Geburtsstunde des ersten Dyke Marches der Schweiz werden. Da der „Tag der lesbischen Sichtbarkeit“ dieses Jahr auf einen Werktag fällt, findet die „Lesben*Demo“ am Samstag (28. April) statt. Sie führt ab 15:00 Uhr vom Bärengraben zum Münsterplatz und damit mitten durch Bern. Ziel ist es, Lesben dort sichtbar zu machen, wo sie sonst übersehen werden: konkret in der Innenstadt, symbolisch in der Hauptstadt.

Veranstalterin ist der Verein „Tag der lesbischen Sichtbarkeit Schweiz“, dessen Demoaufruf prominente Unterstützung durch die Band BETTY, spätestens seit The L Word und L-Beach lesbische Ikonen, fand: