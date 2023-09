Von Dana Müller

19.9.2023 - „Hi, ich bin Sam. Die Welt, in die ich dich hier mitnehme, ist eine fiktive Welt.“ So der Auftakt des sechsteiligen Hörspiels Desire. Es gehe um Sex, Geld und Macht; um Lust und Begehren, aber auch um Ausbeutung und Gewalt, „ehrlich, explizit und ohne Scham“. Das klingt viel versprechend. Im Mittelpunkt steht das Thema Prostitution, nur diesmal aus einer queeren und weiblichen Perspektive. Heißt in diesem Fall ganz konkret: Lesben und Nonbinäre, die als Prostituierte arbeiten, ganz offiziell, angemeldet, in einem Bordell.

Und das wird sicher die Gemüter erregen… auf die ein oder andere Weise. Die Serie basiert auf Interviews und Begegnungen mit mehr als 30 queeren Sexworker:innen. In professioneller Hörspielmanier erzählen Sam (Joy Grant), Lilli (Jasko Fide) und Robin (Newroz Çelik) von ihrem Alltag im Bordell, ihren privaten Dates, von Liebesbeziehungen, Familie und ihrem sozialen Umfeld. Es wirkt wie eine Live-Dokumentation, mitunter vergisst man, dass alles gescriptet ist. Das macht es spannend und irgendwie voyeuristisch.

Einzelne Geschichten sind recht alltäglich und wenig überraschend. So ist der Alltag im Bordell doch sehr heteronormativ und – machen wir uns nix vor – sexistisch. Unterschiedliche Männer machen einen Termin, erkaufen sich Sex. Es geht um ihre Bedürfnisse, ihre Wünsche, während queere (prekäre) Frauen abliefern müssen, egal wie ihr Tag gerade war. Stress zu Hause, schlechte Laune, gerade menstruierend? Sie werden bezahlt, also wird Leistung erbracht und zwar mit dem Körper. Komplimente eingeflüstert: „Oh, du bist so heiß.“. Und zwischendurch heißt es Duschen, Betten neu beziehen, Müll wegbringen und dann … der Nächste bitte.