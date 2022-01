Von Claudia Lindner

27.1.2022 - Bei der Erinnerung an die Verfolgten des NS-Regimes in Deutschland waren queere Opfer oft unsichtbar, was erst recht für lesbische Frauen gilt. Erst in letzter Zeit findet eine Auseinandersetzung um die Ehrung von lesbischen Opfern statt, wie die Zustimmung für die Errichtung einer Gedenkkugel in der Gedenkstätte Ravensbrück zeigt (wir berichteten).

Um diese Erinnerungskultur auch lokal zu fördern, haben die Wirtschaftsweiber e.V. in Köln einen Stolperstein für die Sozialwissenschaftlerin Dr. Hertha Kraus gestiftet. Unterstützt wurde die Verlegung vom Kölner Frauengeschichtsverein e.V. und dem NS-Dokumentationszentrum Köln. „Lesbische Frauen werden in der Geschichte oft unsichtbar gemacht. Unser Ziel war es diese Unsichtbarkeit zu benennen und hier aktiv zu werden.

Mit der Wahl von Dr. Hertha Kraus bekommt eine Lesbe als historische Figur im Kölner Stadtbild Sichtbarkeit“, so Alexandra Sackmann von der Regionalgruppe der Wirtschaftsweiber in Köln.