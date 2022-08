Von Steff Urgast

18.8.2022 - In jüngster Zeit tritt die Butch vermehrt ins öffentliche Rampenlicht: 2020 feierte die New York Times die Vielfalt der Butch-Identitäten. Auch im deutschsprachigen Raum wird die Butch wieder präsenter. Buchpublikationen, Veranstaltungen und Podcasts widmen sich theoretisch bis selbstironisch einer der sichtbarsten queeren Identitäten. Unter dem Motto „Anzug versus Holzfällerhemd“ steht der aktuelle Aufruf zum allerersten „Butch-Walk“, einer Butch-Modenschau in Berlin, und spielt mit dem Klischee.

Doch was steckt dahinter und was heißt es eigentlich, Butch zu sein? Eine Annäherung an die Geschichte von Begriff und Bild der Butch unternimmt der Sammelband „Butches. Begehrt und bewundert“ (2018 von Pia Thilmann herausgegeben). Eine treffende, da weite Formulierung findet hier unter anderem die Wissenschaftlerin Katharina Rost und verortet Butch-Identitäten zwischen „Stolz und Scham“, zwischen „Männlichkeit und Weiblichkeit“, zwischen „Spiel oder Echtheit“.

Als lesbische Person von weitem erkennbar

Vor allem ist die Butch ein bis heute vielfältig gelebtes Konzept im steten Wandel, das allein der Selbstdefinition unterliegen sollte. Butch-Sein unterläuft die Vorstellung, dass Männlichkeit die natürliche und ausschließliche Domäne des männlichen Körpers sei. Gerade Mode spielt hier in der Repräsentation eine zentrale Rolle. Seit 1900 änderte sich der Kleidungsstil von Frauen vor allem in den europäischen Städten. Zunehmend wurden gerade Schnitte, dickere Stoffe und kürzere Haare getragen, schreibt Rost.

„Frauen wollten nun Rad fahren und Pilotinnen werden. Dafür musste sich auch die Kleidung wandeln“, sagt Carsta, selbst Modedesignerin und Mitveranstalterin des „Butch*Walk“. „Für mich verkörpern Butches das Bild einer lesbischen Person, die auch als solche von weitem erkennbar ist“, meint Carsta. „Das ist mutig und stark und macht sie für mich zum Vorbild.“