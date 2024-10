Von Paula Lochte

6.10.2024 - Marie Theres (Caroline Peters, Mord mit Aussicht) ist betrunken. Sehr betrunken: Ihr Ehemann hat sich an ihrem zwanzigsten Hochzeitstag von ihr getrennt, er will auf seine alten Tage auf Hippie machen und faselt irgendwas von Selbstfindung. Die frisch Verlassene kippt sich also einen hinter die Birne und stolpert auf dem Heimweg zufällig in eine Lesbenbar – wo sie auf Draufgängerin Fa (Proschat Madani, Cuckoo) trifft. Es entspinnt sich eine Liebesgeschichte. Aber was, wenn Fas iranische Mutter oder Marie Theres‘ neugierige Tochter davon Wind bekommen?

What A Feeling ist eine romantische Komödie über zwei Frauen über 50 statt über Teenagerinnen und kommt aus Wien statt Hollywood. Idee, Drehbuch und Regie stammen von der österreichischen Filmemacherin Kat Rohrer. L-MAG hat mit ihr gesprochen.

L-MAG: In What A Feeling erzählst du die Liebesgeschichte von zwei „Late Bloomers“, zwei Frauen über fünfzig. Warum?

Kat Rohrer: Ich habe lange in den USA gelebt. Aber als ich in der Pandemiezeit zurück nach Österreich kam, hat es mich mit voller Wucht getroffen, wie wenig ältere Frauen hier in Filmen und im Fernsehen zu sehen sind. Ich war da selbst Ende 30, frisch von meiner langjährigen Freundin getrennt und habe gemerkt: Fast alle queeren Herzschmerz- und Liebesfilme drehen sich um Teenager und junge Erwachsene. Aber wenn man sich später im Leben trennt, sind die Fragen andere: Wie mache ich weiter, wenn ich mit dieser einen Person alt werden wollte, vielleicht Kinder kriegen, was aufbauen? Traue ich mir was Neues zu? Verliebe ich mich nochmal? Darüber habe ich kaum queeren Content gefunden. Oder nur Geschichten, die schlecht ausgehen – und das hatte ich satt: Ich will auch ein Happy End.

Woran liegt es, dass es so wenig Filme über queere ältere Frauen gibt?

Erstens haben wir generell ein Problem, was die Repräsentation von Frauen über fünfzig angeht, egal ob queer oder hetero. Das ist seit Ewigkeiten so, sei es in Hollywood, auf Netflix oder im Fernsehen: Ältere Frauen kommen meist nur im Hintergrund vor als Mütter oder Großmütter ohne wirkliche Storyline.