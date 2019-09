Von Bettina Hagen

10.9.2019 - Vor einem Jahr rief Ricarda den Podcast „Busenfreundin“ ins Leben und fand damit auf Anhieb ein Publikum. Deutschlands erster LGBT-Comedy-Podcast, der sich überwiegend an Lesben richtet (und durchaus auch ernsthafte Themen wie LGBT-Geflüchtete oder Transsexualität behandelt), wird inzwischen 45.000 mal im Monat gestreamt. Wir haben die 31-jährige Comedy-Autorin in Köln getroffen.

Wie bist Du zur Comedy gekommen?

Eigentlich durch Umwege. Nach dem Abitur in Düsseldorf habe ich in Würzburg Politkwissenschaft studiert und in Darmstadt habe ich den Master in Staatswissenschaften gemacht.

Was macht man damit?

Das frage ich mich bis heute, ich weiß es auch nicht. Während des Studiums habe ich schon viel Comedy gemacht. Irgendwann haben mir Freunde empfohlen, es mal auf einer offenen Bühne zu versuchen. Das hat mittelprächtig funktioniert, aber es hat mir Spaß gemacht. Damals war ich 22 Jahre alt. Seitdem mache ich Comedy.

Wie ging es weiter?

Irgendwann habe ich gemerkt, das ich viel zu aufgeregt bin und zu sehr am Text hänge. Aber ich liebe das Schreiben, aber im Hintergrund. Also fing ich an, für verschiedene Comedians zu schreiben, was ich bis heute tue.

Die du wo kennen gelernt hast?

Auf Veranstaltungen und Shows. Irgendwann bin gefragt worden, ein paar Gags zu redigieren und so ging es per Mundpropanda weiter und ich konnte ein Netzwerk aufbauen. Man muss viel arbeiten für wenig Geld. Der Output ist oft sehr gering, Wenn man hundert Gags schreibt, werden oft nur drei genommen. Davon darf man sich nicht runterziehen lassen.

Wie schreibt man einen Gag?

Es ist ein klassisches Handwerk und besteht immer aus einer Hinführung und einer Pointe. Das heißt, du bewegst jemanden gedanklich in eine Richtung und brichst diese wieder. Wenn man einen Gag schreibt, muss das Erwartete zerschossen werden. Dazu gibt es viele Bücher. Das A und O ist jedoch, die Augen immer aufzuhalten, Menschen anzusehen und zu analysieren.

Kannst Du ein Beispiel geben?

Du kennst es vielleicht: Wenn man an einer Bushaltestelle steht und es riecht plötzlich nach Haribo, und du denkst, es wurde ein Gummibärchen überfahren, dann steht jemand mit einer E-Zigarette neben Dir. Zu dem Thema haben wir einen Gag geschrieben. Tenor: E-Zigaretten produzieren so viel Rauch, dass man denken könnte, der Papst wäre neu gewählt worden. So entsteht aus einem Thema eine Nummer.

Ich gebe Dir jetzt mal ein Thema vor: Annegret Kramp-Karrenbauer. Wie lange würde es dauern, über sie einen Gag zu schreiben?

Uff! Das kann eine Minute dauern kann, aber auch einen ganzen Tag. Man muss schauen, welche Haltung man zu ihr hat, ob man sie gut darstellen möchte oder von ihrer Haltung nicht überzeugt ist. Haltung ist inzwischen wichtig in der Comedy. Man kann, glaube ich, nichts mehr machen ohne eine Haltung zu haben. Deshalb sollte man sich auch in der Politik auskennen.