14.4.2020 - Die internationale LGBTQIQ-Organisation OutRight Action International hat einen weltweiten Covid19-Notfallfonds gestartet. LGBTIQ-Verbände und Projekte können einmalige Zuschüsse in Höhe von 2.500 bis 10.000 $ beantragen, um sich um Menschen kümmern zu können, die gesundheitlich, finanziell oder anderweitig von der Coronakrise betroffen sind. Auch der Schutz vor häuslicher Gewalt, die Einhaltung von Menschenrechten und die Gewährung von Sicherheit vor Angriffen gehören dazu.

Drei Viertel der Gelder fließen an Projekte außerhalb Nordamerikas und Westeuropas, also in Länder, die denen die LGBTIQ-Community sowohl staatlich als auch gesellschaftlich weniger geschützt und schlechter organisiert ist. Das restliche Geld wird für die allgemeine (Verwaltungs-)Arbeit und die Sammlung von Daten zu den Folgen der Pandemie für LGBTIQ (siehe unten) verwendet.

Benachteiligungen der LGBTIQ-Community verstärken sich

„In Krisenzeiten werden verletzliche Communities noch verletzlicher“, schreibt OutRight-Geschäftsführerin Jessica Stern in einer Presseerklärung. „LGBTIQ-Menschen erleben schon jetzt einen erschwerten Zugang zur Gesundheitsversorgung, überproportional häufig häusliche und familiäre Gewalt und Schuldzuweisungen. Während der Covid-19-Pandemie sind LGBTIQ-Menschen außerdem abgeschnitten von Community-Treffpunkten und Events, wo sie sicher sind und ihr wahres Selbst zeigen können.“

Für die Bewerbungen gibt es keine Deadline, die ersten Gelder sollen Ende April fließen.

Gleichzeitig bittet OutRight um Spenden, um den Geldtopf von derzeit 100.000 $ (die unter anderem von Calvin Klein, Microsoft und der Dunn Family Charitable Foundation stammen) nicht zu schnell versiegen zu lassen.

OutRight dokumentiert die Folgen der Pandemie für LGBTIQ

Die Organisation kündigte außerdem an, während der Corona-Pandemie die LGBTIQ-Bedürfnisse weltweit zu dokumentieren, ihre Berücksichtigung in den globalen Krisen-Bewältigungs-Strategien einzufordern und seine eigenen Programme den Erkenntnissen anzupassen.

OutRight Action International, 1990 von der US-Anwältin Julie Dorf, gegründet, ist ein LGBTIQ-Menschenrechtsverband, der auf internationaler, nationaler und regionaler Ebene agiert und zu den offiziellen Beratern des Wirtschafts- und Sozialrats der Vereinten Nationen gehört.

Zur OutRight-Spendenseite: hier klicken