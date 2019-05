Von Sabine Mahler

2.5.2019 - Auch in diesem Jahr gibt es ihn wieder: Den Internationalen Regenbogenfamilientag, oder auch International Family Equality Day (IFED). Hinter diesem Tag steckt der Gedanke öffentlich zu machen, dass sich eine Familie nicht nur in ihrer traditionellen Erscheinungsform Mutter – Vater – Kinder wiederspiegelt, das Familienleben kann auch bunt und vielfältig sein – genau wie unsere Gesellschaft im 21. Jahrhundert auch.

Außerdem sollen Regenbogenfamilien an diesem Tag die Möglichkeit bekommen, andere Familien kennen zu lernen, sich untereinander auszutauschen, zu vernetzen und natürlich der Welt zu zeigen, wie vielfältig der Familien-Regenbogen sein kann.

Der IFED findet in diesem Jahr bereits zum achten Mal mit diversen Aktionen auf der ganzen Welt statt. Tatsächlich hat sich der Internationale Regenbogenfamilientag über die Jahre als echte Instanz in der Communtity etabliert: Es gibt inzwischen Veranstaltungen in über 50 Ländern (und mehr als 100 Städten) von Argentinien bis Venezuela.

Auch in Deutschland organisiert der LSVD wieder zusammen mit den regionalen Initiativen lesbisch-schwuler Eltern (Ilse-Gruppen) und den Lesbischen Frauen mit Wunschkindern und Kinderwunsch (LesMamas) den deutschen Internationalen Regenbogenfamilientag.

Veranstaltungen zum Regenbogenfamilientag 2019:

Mainz, 5. Mai, 15-18 Uhr, Goetheplatz: Picknick, gleichzeitige Feier von 10 Jahre ILSE Mainz-Wiesbaden.

Mannheim, 5. Mai, Luisenpark: ILSE* Rhein-Neckar, ILSE Karlsruhe und ILSE Stuttgart treffen sich zum Grillen, Spielen, Lachen, Reden.

München, 5. Mai, 14-17:30 Uhr, Deidesheimer Anger (bei gutem Wetter), Regenbogenfamilienzentrum, Saarstraße 5 (bei schlechtem Wetter): Familienfest in Kooperation mit den LesMamas e.V., mit Kind, Kegel, Kaffee, Kuchen und der Clowness Kirstie Handel

Infos und Updates zu Aktionen in weiteren Städten findet ihr auf der deutschen IFED-Webseite.