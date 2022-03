Kurz und liebevoll auch der brasilianische Film A Wild Patience Has Taken Me Here (Brasilien, 2021), in dem eine ältere lesbische Bikerin und vier junge Queers, die in einer polyamoren Beziehung zusammenleben, ein Wochenende miteinander verbringen. Wirr und überladen dagegen ist Water Makes Us Wet, der neue Film der feministischen Ex-Pornokönigin und Künstlerin Annie Sprinkle und ihrer Lebensgefährtin Beth Stephens über Ökologie, Sexualität und Wasserfreuden.

Internationales Frauen* Film Fest Dortmund+Köln, 29. März – 3. April, viele Filme auch als Video-on-Demand (29. März - 10. April). Das komplette Programm findet ihr auf der Festival-Webseite, und hier geht's direkt zur Ticket-Buchung für Kino-Vorstellungen und Online-Streaming.