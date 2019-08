"Ich weiß noch, wie angewidert ich war"

Fanchon Mayaudon-Nehlig startete den Hashtag auf Twitter, nachdem sie sich darin erinnerte hatte, wie sie als Jugendliche im Coming Out auf der Suche nach Informationen war und das Wort „Lesbe“ in das Google-Suchfeld eintippte. „Ich weiß noch, wie angewidert ich war“, sagte die Pariser Social Media-Managerin der Webseite Dazed. „Ich war nicht darauf vorbereitet, so viele Pornoseiten zu finden.“ Ihre „Scham, das Wort ‚lesbisch‘ in der Öffentlichkeit zu verwenden“, führt sie auch darauf zurück. „Und dann merkte ich, dass ich nicht die einzige war: Viel zu viele Lesben haben dieses Gefühl.“

Nicht nur in Frankreich verbreitete sich der Hashtag #SEOlesbienne schnell: Lesben weltweit prangerten das Problem an. Und Google reagierte. „Ich finde diese Resultate zweifellos furchtbar“, sagte Pandu Nayak, Google-Vizepräsident für Suchprozesse, der französischen Webseite Numerama und erklärte, dass man „Maßnahmen ergriffen“ habe: „Wenn es Grund für die Annahme gibt, dass das Wort nicht pornografisch gemeint ist, wird diese Interpretation vorgezogen.“

Google Deutschland listet schon länger keine Pornoseiten mehr auf



Und tatsächlich: Inzwischen landen in Frankreich Wikipedia-Einträge und Zeitungsartikel ganz oben, wenn man das Wort „lesbienne“ googelt. Auch im englischsprachigen Google und in Deutschland ist das so – bei uns ist das aber nicht neu, wie uns Der Suchmaschinenkonzern bestätigte, sondern schon seit mindestens zwei Jahren so.

Interessant, dass der Algorithmus offensichtlich von Land zu Land unterschiedlich gehandhabt wird - und eine gute Erinnerung daran, dass die Google-Resultate weder objektiv noch komplett zufällig sind und die Suchmaschine trotz ihres Namens keine neutral agierende „Maschine“ ist.