Von Eva-Maria Tepest

23.1.2020 - Caro Cult spielt in der dritten Staffel der Kultserie Babylon Berlin (ab 24. Jan. beim Pay-TV-Anbieter Sky) eine neue Figur, die Tänzerin und Schauspielerin Vera. Die ist nicht nur eine echte Berliner Göre, sondern auch sexuell abenteuerlustig: In Folge 4 kommt sie Kriminalassistentin Charlotte Richter (Liv Lisa Fries) romantisch näher. Ob das in der zweiten Hälfte der Staffel eine größere Rolle spielt als in der ersten, können wir nur hoffen (uns lagen vorab leider nur die ersten sechs Folgen vor).

L-MAG: Frau Cult, in der dritten Staffel von Babylon Berlin spielen Sie Vera, die, wie viele Frauenfiguren in der Serie, zwischen Freiräumen und gesellschaftlicher Repression um ihre Emanzipation kämpft. Wie drückt sich das in Ihrer Rolle aus?

Caro Cult: Vera ist ängstlich, weil sie gute Gründe dafür hat. Und dennoch weiß sie genau, was sie will und macht klare Ansagen. Das ist bemerkenswert, auch für die Zeit. In den 20ern mussten sich Frauen zwar noch unterordnen, sie litten auch unter extremen wirtschaftlichen Härten. Trotzdem glaube ich, dass sie in den 20ern einen kurzen Aufschwung hatten, bevor es einen gesellschaftlichen Rückschlag gab, auch was die Rechte von Homosexuellen anbelangte. Nach dem Zweiten Weltkrieg standen Frauen wieder unter der Fuchtel von Männern. Heute kämpfen wir immer noch dafür, dass die Welt, in der wir leben, keine komplette „Men’s World“ mehr ist.

Wie haben Sie sich auf diese Szenerie vorbereitet?

Ich habe viel recherchiert, das geht bei so einem historischen Setting gar nicht anders. Das Tolle am Dreh war, dass es riesige Freiräume gab und wir als Team neue Ideen einbringen konnten. Mit Tom Tykwer (einer der drei Regisseure der Serie, Anm. d. Red.), mit dem ich die meisten Drehtage hatte, habe ich etwa eine neue Szene erarbeitet. Allein dafür muss man sich mit der Zeit intensiv beschäftigt haben.

Sie wohnen in Berlin. Hat die Arbeit an Babylon Berlin Ihrem Leben hier eine neue historische Perspektive hinzugefügt?

Es ist verrückt, sich an bestimmten Orten vorzustellen, was hier vor 100 Jahren passiert ist. Damals war alles so wild und so offen. Natürlich haben sich die Leute auch viele Ernsthaftigkeiten weggefeiert, die sozialen Probleme, die politischen Auseinandersetzungen. Die Nachricht war: Nimm’ dich selbst nicht so ernst. Diese Freiheit und Toleranz, diese Leichtigkeit und Fröhlichkeit macht für mich immer noch die Stadt aus, insofern sind die Goldenen Zwanziger noch präsent. Ich bin mit 17 Jahren nach Berlin gezogen um hier meine Schauspielkarriere zu verfolgen. Die Stadt hat mich von Anfang an gepackt mit ihrer Diversität an Menschen und Identitäten.

Die dritte Staffel spielt rund um den Börsencrash 1929, also vor dem Hintergrund wirtschaftlichen Niedergangs und zunehmender politischer Gewalt. Neben aller Offenheit stehen also die Verfolgung von Minderheiten und die soziale Entbehrung. Und im heutigen Berlin wurde kürzlich ein junges lesbisches Paar in einer Tram zusammengeschlagen. Ist diese Spannbreite eine weitere Parallele zwischen den 20ern und heute?

Die Welt basiert leider auf Gegenpolen. Und die verzweifelte Suche nach Identität, nach der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, ist oft eine auf falschen Werten basierende Reaktion auf gesellschaftliche Veränderung und Vielfalt. Zum Glück gibt es in Berlin so viele Menschen, die sich für Toleranz engagieren.