Von Annabelle Georgen

10.2.2022 - Die lesbische italienisch-amerikanische Songwriterin und Sängerin LP ist sowohl für ihre melancholischen Songs, ihre kräftige Stimme als auch ihren wilden androgynen Look bekannt.

Anlässlich der Veröffentlichung ihres sechsten Albums „Churches“ gibt sie drei Konzerte in Deutschland (in Köln, Berlin und Frankfurt am Main), die wegen der Pandemie leider vom Winter in den Sommer verschoben werden mussten (neue Termine: siehe unten).

L-MAG: In deinem neuen Album geht es viel um Liebe und Verlust. War deine Trennung von der Musikerin Lauren Ruth Ward (K-Word #437) der Anlass für „Churches“?

LP: Ich weiß nicht, ob es ein Trennungsalbum ist, aber es reflektiert mein Leben in den letzten Jahren. Trennungen sind hart. Meine Songs sind immer noch voller Liebe und Freundlichkeit gegenüber dieser Person. Sie bedeutete mir viel. Manchmal funktionieren die Dinge einfach nicht, und ich schreibe über Dinge, die in meinem Leben eine große Bedeutung und Tiefe haben. Davon wird man auf dieser Platte etwas spüren...

Für dich war es nie eine große Sache, lesbisch zu sein, wie du bereits in vielen Interviews gesagt hast, aber für L-MAG ist es ja eine!

Ich denke, dass mein bloßes Auftreten bereits ein Leuchtturm der Gayness ist. Ich versuche also nicht, offene Türen einzurennen. Aber ich will mich auch nicht nur darauf beschränken. Es ist ein Teil von mir, aber nicht, wer ich bin. Meine Songs handeln davon, lesbisch zu sein, und das werden sie auch weiterhin tun. Sie sind aber auch universell! Wie man so schön sagt: Liebe ist Liebe. Die Leute mögen es vielleicht nicht glauben, aber lesbische romantische Beziehungen sind das Gleiche wie heterosexuelle Beziehungen. Und wenn du das nicht glaubst, solltest du selbst eine lesbische Beziehung eingehen!