Alle drei M-Bands bestanden nur aus Frauen. Warum war euch das wichtig?

Ich beginne mit einer schrecklichen Antwort: Alle Frauen von Mania D., Malaria! und Matador hatten den Ruf, schwierig zu sein. Viele Jungs wollten deshalb nicht mit uns arbeiten. Inklusive denen, die bei den Plattenfirmen tätig waren. [lacht] Was soll ich sagen? Aber die Realität sah so aus: immer, wenn wir mit Jungs zusammen spielten, drehten die ihre Verstärker zu laut auf. Du warst also beim Proben oder auf der Bühne und konntest dich selbst nicht hören. Die andere Sache war: die Mädchen waren viel hübscher.

War es in dieser Szene für dich als offene Lesbe schwer?

In West-Berlin wussten wir nicht einmal, welche sexuelle Orientierung wir hatten. Als wir die Ausstellung zusammenstellten, kam ein Freund mit einem Foto von mir aus dem Jahr 1978 an, auf dem ich Krawatte trug und kurze Haare hatte. Ich hatte vorher noch nie darüber nachgedacht, aber als ich das Foto nach all den Jahren wieder sah, da dachte ich bei mir: Danke! Heute gibt es ein Wort dafür: nicht binär! Ich finde das super interessant: 40 Jahre ist das her... Stell dir mal vor, wir hätten damals schon gewusst, dass so etwas existiert.

Wie haben die Leute damals darauf reagiert?

Ich bin 1978 (zum zweiten Mal) nach Berlin gezogen, und das war die Stadt, in der man machen konnte, was man wollte. Totale Freiheit. Man hat sein Auto nicht nur in zweiter, sondern in dritter Spur geparkt; man ist auf der Straße zusammengebrochen und ein Passant hat einen kurzerhand auf den Bürgersteig gehievt. Es war schäbig, aber es war das Paradies.

Vielen ist heute nicht bewusst, wie einflussreich die erste Band Mania D. tatsächlich war.

Das lag nicht so sehr an der Single, die wir aufgenommen haben. Das Außergewöhnliche waren die Live-Auftritte. Es war diese Zeit in Berlin, als die heute superberühmten Maler keine Galerien fanden, wir Musiker keine Veranstaltungsorte, die Filmemacher hatten auch keinen Ort für ihre Sachen. Wir haben uns zusammengetan und Räume gefunden, an denen wir auftreten konnten. Wir hatten auch ein Konzert in New York. Unsere damalige Bassistin Karin Lunar war mit der gesamten No-New-York-Szene befreundet. Wir haben dieses berühmte Konzert im Tier 3 gespielt, dem coolsten Club. Es war so schrecklich. Aber Beate erzählte mir Jahre später, dass sie Thurston Moore [von Sonic Youth] getroffen habe, und ehr ihr erzählt hätte, dass er bei eben diesem Konzert von uns war. Und als er sah, was wir dort taten, hätte er zu sich selbst gesagt: „Nun, wenn diese Mädchen das können, dann kann ich auch eine Band gründen.“ Das war also die Essenz von Mania D. Die Platten waren es nicht, aber die Auftritte waren es.