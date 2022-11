Von Annabelle Georgen

27.11.2022 - Die Opernsängerin Nelly Mousset-Vos und die chinesische Diplomatentochter Nadine Hwang, beide im Widerstand gegen die Nazi-Herrschaft aktiv, verliebten sich an Weihnachten 1944 im KZ Ravensbrück, wurden aber schon nach wenigen Wochen auseinander gerissen. Nach dem Krieg fanden sie sich wieder und lebten bis an ihr Lebensende in Venezuela und Brüssel zusammen. Von ihren Familien wurden sie allerdings nie als Liebespaar wahrgenommen - auch Nellys Enkelin Sylvie, die eine wichtige Rolle in der Dokumentation Nelly & Nadine einnimmt, wurde das erst lange nach dem Tod ihrer Großmutter nach Durchsicht ihrer Hinterlassenschaften bewusst (L-MAG-Filmkritik).

Der Film, der anhand von Fotos, Super 8-Filmen und Tondokumenten die Geschichte des Paars erzählt, gewann in diesem Jahr den Jury-Award des LGBTQ-Filmpreises Teddy. Zum Kinostart am 24. November unterhielt sich Annabelle Georgen mit dem schwedischen Regisseur Magnus Gertten.

L-MAG: Magnus, wie hast du die Liebesgeschichte von Nelly und Nadine entdeckt?

Magnus Gertten: Das ist eine lange Geschichte. Alles begann, als ich auf Archivaufnahmen gestoßen bin, die im April 1945 im Hafen von Malmö gedreht worden sind – der Stadt, in der ich lebe. Sie zeigen Überlebende der Frauenkonzentrationslager, die vom schwedischen Roten Kreuz befreit wurden, in dem Moment, als sie aus der Fähre aussteigen. Es sind ihre allerersten Schritte als Frauen, die ihre Freiheit wiedergewonnen haben. Diese Bilder wurden damals in der schwedischen Wochenschau gezeigt, die in Kinos und Theatern lief. Diese kurze Videosequenz ist außergewöhnlich: Im Gegensatz zu anderen Bildern von der Befreiung der Konzentrationslager hat sich der Kameramann auf die Gesichter der Überlebenden fokussiert. Das Gesicht von Nadine taucht in dem Film auf: Sie ist gerade aus dem Lager Ravensbrück befreit worden, trägt die gestreifte Uniform der Gefangenen, einen weißen Schal um den Hals und starrt mit einem zweideutigen Blick in die Kamera. Sie ist rätselhaft und sieht cool aus. Als ich diese Bilder entdeckte, fragte ich mich, wer all diese Menschen waren – ich wollte diesen Gesichtern einen Namen geben. Aus dieser Suche, die mehrere Jahre dauerte, ist eine erste Doku, Every Face Has a Name (2015), entstanden. Als ich mit dem Film durch Europa tourte, wurde ich von Sylvie, der Enkelin von Nelly, kontaktiert. Sie hatte sie wiedererkannt: Nadine war die Frau, mit der ihre Großmutter ihr Leben geteilt hatte. Obwohl ich beschlossen hatte, nicht mehr über den Zweiten Weltkrieg zu arbeiten, war mir klar, dass das Thema hochspannend war.