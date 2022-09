Die iranische Zivilgesellschaft hat allerdings noch Hoffnung: Wenn die Regierung unter Druck gesetzt wird, könnte man vielleicht das Urteil kippen. Eine Online-Petition sammelt deshalb Unterschriften und verlangt, dass die ungerechte und grausame Verhaftung, Inhaftierung und Todesstrafe von Sareh aufgehoben wird. Bis jetzt haben über 28.000 Menschen unterschrieben.

Aber nicht nur die Zivilgesellschaft sollte handeln. Auch die westlichen Regierungen, so auch Deutschland, sollten dringend aktiv werden. „Die deutsche Regierung verspricht Menschenrechtsorganisationen seit Jahren, dass sie trotz ihrer wirtschaftlichen Beziehungen mit dem Iran die Menschenrechte der iranischen Bürger:innen nicht vergisst. Sie könnte wenigstens momentan laut und öffentlich das Todesurteil von Sareh und Elham aufs Schärfste verurteilen und ihre Freilassung fordern. Die deutsche Regierung muss alle Kräfte mobilisieren, um die iranische Regierung unter Druck zu setzen und dieses Urteil aufzuheben“, fordert Shadi Amin.

Über Elham wissen wir nicht viel

Sareh sitzt seit Oktober 2021 in Haft. Sie postete in den sozialen Medien oft Texte zu LGBTIQ*-Rechten. Über Elham wissen wir viel weniger. „Sareh hatte eine größere Online-Präsenz und veröffentlichte unmittelbar vor ihrer Verhaftung ein Video, was uns Aufschluss über ihre Situation gegeben hat und uns gewissermaßen die Erlaubnis erteilt hat, öffentlich über sie zu berichten. Elhams soziale Medien wurden kurz nach ihrer Festnahme von den iranischen Behörden kontrolliert und gelöscht, weshalb wir leider weniger über sie wissen“, erklärt Amin.

Homosexualität ist im Iran verboten und wird mit dem Tod bestraft. Es gibt jedoch keine genauen Statistiken über die Zahl der Hinrichtungen von Homosexuellen. Der Iran gehört neben Saudi-Arabien, Jemen und Sudan zu den vier Ländern auf der Welt, die Todesurteile aufgrund von Homosexualität verhängen.

Petition bei AllOut