Von Karin Schupp

30.8.2023 - Elsass, kurz vor Ende des Ersten Weltkriegs. Luise (Luise Aschenbrenner) hat gerade ihre Mutter verloren und steht alleine da, aber es hilft ja nichts: Die Arbeit auf ihrem kleinen, abgelegenen Bauernhof muss weitergehen. Da taucht plötzlich Hélène (Christa Théret) auf, verfolgt vom deutschen Soldaten Hermann (Leonard Kunz, „Loving Her“), der die Französin eigentlich festnehmen will, wegen Entfernung von seiner Truppe aber selbst als Deserteur gesucht wird.

Luise entscheidet sich kurzerhand, beide Fremden bei sich zu verstecken. Aber während Hélène so schnell wie möglich weiter will, ist Hermann offenbar gekommen, um zu bleiben. Anstatt sich jedoch den Platz als Mann an Luises Seite zu erobern, muss er – in dem Häuschen bleibt nichts verborgen - eifersüchtig miterleben, dass sie und Hélène sich einander annähern und schließlich eine sexuelle Beziehung beginnen.

Ungeahnte Gefühle für Hélène - ist das gegen Gottes Willen?

Hermanns religiös verbrämte Wutreden verunsichern Luise: Handelt sie wirklich gegen Gottes Willen und sollte lieber die Sicherheit einer Ehe wählen? Oder verlässt sie ihre Heimat und wandert mit Hélène, die in ihr ungeahnte Gefühle auslöst, nach Holland aus, wo es liberaler zugehen soll?

Gegensätzlicher könnten die beiden kaum sein: Hier der einfache, gläubige Soldat, der den konventionellen, vertrauten Weg bietet. Und dort die (für ihre Zeit erstaunlich selbstbewusste) Lesbe aus der Stadt, die Hosen besitzt, wehrhaft und freiheitsliebend ist. Und beide kommen – mehr Metapher geht nun wirklich nicht - aus verfeindeten Ländern und verstehen sich gegenseitig nicht. Einzig Luise, deren Muttersprache das Elässische ist, spricht sowohl Deutsch als auch Französisch.