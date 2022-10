Immer wieder die Frage: Fehlt dir nicht ein Vater?

Ebenso werden die Kinder über die Jahre immer wieder mit der gleichen Frage konfrontiert: Fehlt dir nicht ein Vater? Die Frage wird so oft gebetsmühlenartig gestellt, dass man sich während des Anschauens anfängt zu fragen, wie Kinder mit gleichgeschlechtlichen Eltern oder allein erziehendem Elternteil (aus welchen Gründen auch immer) überhaupt jemals groß werden können.

Die Doku gibt spannende Einblicke in ein Familienleben mit unterschiedlichen Perspektiven: Wie fühlt es sich an, mit lesbischen Müttern aufzuwachsen? Wie geht man damit um, Halbgeschwister mit anderen Eltern zu haben? Was bedeutet es, Vater sein? Und wie definiert man Enkel? Aber Annette Ernst hätte sich viel mehr zutrauen können, denn die Regenbogenfamilien zeigen in ihren Interviews offen ihre Konflikte - und zwar in jede Richtung.

Die Doku lässt viele spannende Themen liegen

Die Frauen stehen dazu, dass sie anfangs Elkes Idee, sich als Oma einzubringen, gar nicht gut fanden. Sie war die Mutter des Spenders, mehr auch nicht. Eike erzählt nachdenklich, dass sein eigener, inzwischen verstorbener Vater sich spät in seinem Leben als schwul geoutet hat und dennoch große Probleme damit hatte, dass sein Sohn lesbischen Frauen Sperma spendet.

Und so hätten sich bei 80 Stunden Rohmaterial viele Themen für eine großartige Doku über eine Regenbogenfamilie finden lassen, ohne dass es nötig gewesen wäre, befürchtete Probleme von außen einzubringen, die für die Familie offenbar gar keine Rolle spielten – wie allein schon die prächtige Entwicklung der porträtierten Regenbogenkinder im Laufe der zwölf Jahre beweist.

Mutter Mutter Kind - Let's do this differently, D 2022, Buch/ Regie: Annette Ernst, 97 min., Kinostart: 20. Okt. 2022