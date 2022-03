Von Sarah Stutte

2.3.2022 - Die nichtbinäre und genderfluide Schauspieler:in Jördis Trauer spielt in der neuen Folge der ZDF-Krimiserie SOKO Stuttgart einen Kunststudenten, der unter Mordverdacht gerät. Und die Episode „In Stein gemeißelt“ hat noch mehr Queerness zu bieten: ein lesbisches Paar und Princess Charming-Star Irina Schlauch in einem Kurzauftritt. Was Jördis an ihrer Rolle gefallen hat und warum das „Rummantschen“ viel Spaß machte, erzählt sie im Interview mit L-MAG.

In der neuen SOKO-Folge wird der Bildhauer und Professor Christian Schilling in seinem Atelier erschlagen aufgefunden. Du spielst Julian Koch, einen seiner Kunststudenten. War die Rolle von Anfang an als trans-nichtbinär angelegt?

Nein, sie war von Drehbuchautor Klaus Jochmann für einen Mann geschrieben worden. Doch Regisseur Patrick Winczewski hatte mich zuvor im Tatort Weimar („Der feine Geist“) gesehen und wollte, dass ich die Figur als queere Person spiele. Mir hat es gut gefallen, dass er offen dafür war und diesen Julian Koch als einen Menschen gesehen hat, der nach seiner Identität sucht, aber auch künstlerisch tätig ist und in dieser Kunst alles verarbeitet. Dennoch war die Identität der Figur an sich überhaupt nicht Thema, sondern einfach so gesetzt. Mir persönlich ist es wichtig, dass in den Geschichten über queere Menschen auch eine Natürlichkeit mitschwingt.

Ist die Identität von Julian Koch deiner Meinung nach denn deutlich gezeichnet oder hätte das Publikum hier vielleicht noch mehr Background gebraucht?

Es gibt eine Stelle, wo die beiden Kollegen aus dem Ermittlerteam darüber reden und dabei gesagt wird, dass Julian Koch sich als Mann definiert. Ich selbst habe die Figur als nichtbinäre Figur gesehen, weil ich mich auch selber als genderfluid und nichtbinär sehe. Ich finde, wir können dem Publikum schon zutrauen, dass Dinge offen sind und nicht immer erklärt werden müssen. In vielen ausländischen Serien ist das Normalität. In deutschen Produktionen habe ich hingegen oft den Eindruck, dass aus einer queeren Thematik ein Problem gemacht wird. Da muss gelitten werden oder es der queeren Person sehr schlecht gehen. Doch das wir einfach normale Menschen sind, glücklich und mit sich im Reinen, wird nicht thematisiert.