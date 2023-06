6. Glitter & Doom (USA/ Mexiko 2023)

Musicalfilm: Die schwule Lovestory zwischen dem Musiker Doom (Alan Cammish) und dem Zirkuskind Glitter (Alex Diaz) ist eingebettet in einen Soundtrack des lesbischen Folkduos Indigo Girls und einem sehr lesbischen Cast, darunter Lea DeLaria (Orange is the New Black), Comedian Tig Notaro (Star Trek: Discovery), The B-52-Sängerin Kate Pierson und natürlich den Indigo Girls themselves, Emily Saliers und Amy Ray. Hinter dem Film stecken Tom Gustafson (Regie) und sein Mann Cory Krueckeberg (Buch), die große Indigo Girls-Fans sind.

Wann? Weltpremiere war Anfang Juni beim Inside Out Filmfestival in Toronto, einen deutschen Starttermin gibt’s noch nicht.