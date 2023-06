4. The Murderous Miss Highsmith (USA)

Biopic: Patricia Highsmith (1992-1995) haderte zwar zeitlebens mit ihrer Homosexualität (und schrieb ihren einzigen Lesbenroman, „Carol“, nur unter Pseudonym), hatte aber dennoch ein sehr aktives Liebesleben, vor allem in ihren jungen Jahren in den 1940ern in New York. Der Film konzentriert sich auf diese Zeit, in der Highsmith durch zwei gescheiterte Beziehungen zu ihrem berühmten Roman „Der talentierte Mr. Ripley“ inspiriert wurde. Die Titelrolle spielt Shailene Woodley (Big Little Lies), als ihre Loverinnen sind die queere Schauspielerin Cara Delevingne (Carnival Row) und Noémie Merlant (Portrait Of A Lady On Fire) zu sehen.

Wann? Nicht vor 2024 - die Dreharbeiten haben noch nicht begonnen.