Von Sarah Stutte

30.11.2021 - Im Jahr 1986 veröffentlichte die US-amerikanische Historikerin Judith Cora Brown ein Buch über einen Fall, dessen Prozessakten sie nach 350 Jahren in den Archiven von Florenz wiederentdeckt hatte: „Schändliche Leidenschaften: das Leben einer lesbischen Nonne in Italien zur Zeit der Renaissance“. Das Buch wurde in zwölf Sprachen übersetzt und löste in Historikerkreisen eine geschichtswissenschaftliche Debatte darüber aus, ob sich beispielsweise das Labelling als „lesbische Nonne“ überhaupt rechtfertigen ließe, da zur damaligen Zeit andere Denkmuster vorherrschten und deshalb „besessene Nonne“ oder „betrügerische Mystikerin“ vielleicht die treffenderen Bezeichnungen gewesen wären.

Da sich Brown rein auf die ihr vorliegenden Unterlagen stützte und es unterließ, manche Quellen genauer zu prüfen, befand man das Werk summa summarum als erzählende Illustration eines historischen Einzelschicksals. Als sich jedoch der holländische Regisseur Paul Verhoeven darauf bezog und die Geschichte für die Leinwand adaptierte, löste er damit erst recht einen Skandal aus.

Sorgte beim Filmfestival in Cannes für Aufregung

Beim diesjährigen Filmfestival in Cannes, wo Benedetta Premiere feierte, waren Filmkritik wie Publikum gleichermaßen in heller Aufregung darüber. Die einen störten sich an den Nackt- und lesbischen Sexszenen, die anderen am Stich ins Herz der katholischen Kirche, und beides vereint in Form eines holzgeschnitzten Marien-Dildo war erst recht anstößig. Zu reden gab sicher auch der nicht zu leugnende Trash-Faktor und die teilweise brutalen Bilder.

Aber erst mal zur Geschichte: Im Italien des 17. Jahrhunderts wütet die Pest und rafft einen Großteil der Bevölkerung dahin. In diesen unsicheren Zeiten wird Benedetta Carlini als Kind von ihren Eltern in ein Kloster im toskanischen Pescia gebracht. Hier soll sie künftig als Novizin dem Herrn dienen. Schon in diesen ersten Szenen zeigt sich, dass Benedetta womöglich über bestimmte Kräfte verfügt, die ihr gewisse Vorteile im Leben verschaffen. Was sich ein paar Filmsequenzen weiter auch noch offenbart: ihre offensichtliche Affinität zum weiblichen Körper. Denn als eine lebensgroße Statue der Jungfrau Maria auf sie fällt, küsst sie deren nackte Brust.