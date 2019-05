Bei uns läuft der Film - anders als hier im Trailer - mit deutschen Untertiteln

Laiendarstellerinnen mit großer Überzeugungskraft

Die Kamera ist ganz nah an den Protagonistinnen. Wenn Lola nur noch Carmen sieht, verschwimmt auch für das Publikum die Umgebung. Und in zerbrochenen Scheiben sehen auch die Zuschauerinnen den Umriss eines Vogels; genau wie Lola, die später Vogelkunde studieren will, obwohl ihr Vater nicht versteht, wozu sie überhaupt Abitur machen will.

Die Nähe zu den Figuren entsteht auch dadurch, dass in Carmen & Lola fast ausschließlich Laien mitspielen – darunter die beiden Hauptdarstellerinnen. Sie alle spielen mit einer solchen Überzeugungskraft, dass der Spielfilm fast wie ein Dokumentarfilm wirkt. Dazu tragen auch die genau nachgezeichneten Rituale, Lieder und Tänze der spanischen Roma-Community bei.

Abgrund oder Happy End?

Wie so viele lesbische Liebesfilme steuert Carmen & Lola mit jeder Minute auf einen Abgrund zu: Ein homosexuelles Liebespaar in einer Machokultur, in der die Männer, wenn sie nicht weiterwissen, die Hand gegen ihre Frauen und Kinder erheben, und die Frauen ihren Töchtern beibringen, wie sie eine gute Ehefrau werden – wie soll das gut gehen? Dazu die mehrfache Diskriminierung als Frau, lesbische Frau und Roma-Frau.

Doch wer die Inspiration für den Film kennt, hält das Warten auf den unvermeidlichen Zusammenstoß besser aus. Echevarría, die dafür unter anderem den spanischen Filmpreis Goya als Beste Nachwuchsregisseurin erhielt, las 2009 einen Zeitungsartikel über zwei Lesben mit den anonymisierten Namen Rosario und Sara: eine Roma-Frau und eine Frau mit Gehbehinderung aus einem ärmlichen Viertel bei Granada wurden von ihren Nachbarn und ihrer Familie wegen ihrer Beziehung angefeindet und haben trotzdem geheiratet.

Carmen & Lola (Spanien 2018); Regie & Drehbuch: Arantxa Echevarría; mit Zaira Romero, Rosy Rodriguez, Moreno Borja, Rafela León, Carolina Yuste u.a.; 103 Min., spanisch mit deutschen Untertiteln, Kinostart: 9. Mai

