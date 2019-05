Es ist nicht einfach, an den Charakteren anzudocken

Kreutzer recherchierte vorab intensiv – ihre Tante war psychisch krank (von ihr stammt das im Film rezitierte Gedicht), ihre Stiefschwester ist Unternehmensberaterin, und Branchenkennerinnen checkten den Berufsjargon in den Dialogen nach Authentizität -, und doch kamen am Ende nur Bilder einer kühlen und harten Businesswelt raus, wie wir sie schon aus anderen Filmen kennen. Traurig, aber wahr: Die vermeintlichen Klischees sind wohl gar nicht so weit von der Wirklichkeit entfernt.

Das macht es jedoch nicht einfach, an den Charakteren anzudocken, weder an der einsamen Karrierefrau Lola, deren Beruf genauso ein Gefängnis ist wie die geschlossene Psychiatrie, noch an Elise oder Conny (ganz zu schweigen von den männlichen Nebenfiguren, die ihren Vorteil qua Penis – im wahrsten Sinne des Wortes - gerne raushängen lassen).

Und auch die Affäre zwischen den zwei Frauen, als deren „Happy End“ ein gemeinsames Großprojekt in Australien winkt, zaubert einem nicht gerade romantische Glitzerherzchen in die Augen. Von einem Ausbruch aus ihrem streng gerasterten Koordinatensystem scheinen Lola und Elise nicht mal zu träumen.

Überzeugendes Spiel der Darstellerinnen

Der Boden unter den Füßen erzählt ruhig und erhöht die Spannung nur langsam, ohne sich aber - wie es klassische Drehbücher erzählt hätten – in einer lebensverändernden Explosion zu entladen. Was wohl eher der Realität entspricht als ein dramatisches oder idealistisches Hollywood-Ende, die Kino-Erwartungen aber ein wenig enttäuscht. Und doch hinterlässt der Film mehr Eindruck, als man nach dem Abspann vielleicht noch achselzuckend glaubt.

Zu verdanken ist das vor allem dem präzisen Drehbuch und dem intensiven und überzeugenden Spiel der Darstellerinnen, allen voran Valerie Pachner (bald in der ZDF-Serie Die neue Zeit zu sehen), die auf der Berlinale-Pressekonferenz erzählte, dass sie abends nach dem Drehtag erst einmal die Anspannung ihrer Figur abschütteln musste. „Ich habe mir immer gewünscht: Würde sie doch mal loslassen und sagen: Ich kann nicht mehr. Und würde sie dann diese Schwäche bei sich selber annehmen, dann würde zumindest der Anfang gesetzt, dass es besser werden könnte.“

Und das ist ein Appell, den wir uns – die wir ja alle in einer Gesellschaft leben, die Leistung und Selbstoptimierung fordert – alle einmal zu Herzen nehmen sollten.

Der Boden unter den Füßen (Österreich 2019), Buch/ Regie: Marie Kreutzer, mit Valerie Pachner, Pia Hierzegger, Mavie Hörbiger u.a., 108 Min., Kinostart: 16. Mai (aktuelle Spielzeiten und -orte stehen hier)

