"Ich wollte in dieses weibliche Universum eintauchen"

Als spontane Taxifahrerin für die reichen Nachbarinnen wird sie durch einen Zufall zur Dienstleisterin und verlässt damit ihren ererbten Lebensweg der angesehenen Hausherrin. Die heimliche Schwärmerei für die jüngere Mitfahrerin Angy (Ana Ivanova) bringt schließlich ihre eigene schleichende Emanzipation voran – raus aus der festgefahrenen Beziehung und der Oberschicht-Chronik der eigenen Familie.

Für all das benötigt die Story nur wenige Worte, um tief in die Gefühlswelt der Protagonistinnen einzutauchen. Drehbuch-Autor und Regisseur Marcelo Martinessi legte mit seinem Spielfilmdebüt ein mittlerweile vielfach preisgekröntes Werk hin. „Ich wuchs in einer Welt auf, die von Frauen geprägt war: Mutter, Schwestern, Großmütter, Tanten, Nachbarinnen. Ich wollte mit meinem ersten Spielfilm in dieses weibliche Universum eintauchen“, erklärt er seine Inspiration. Diese Faszination versprüht Die Erbinnen besonders auf großer Kino-Leinwand.

Nicht umsonst hat der Film bei der Berlinale 2018 gleich vier Preise abgeräumt, unter anderem, absolut verdient, den silbernen Bären für Ana Brun als „Beste Darstellerin“.

Auch beim lesbischen Publikum werden die beiden verschuldeten Erbinnen für Begeisterung sorgen, in München beim Queer Film Fest war das Publikum jedenfalls schon hin und weg. Denn Die Erbinnen erzählt eine völlig neue lesbische Story und ist damit alles andere als Mainstream – einfach großartig erholsames Independent-Kino mit Gefühl und Tiefgang.

Die Erbinnen, Paraguay/ Uruguay/ Deutschland u.a. 2018), Buch/ Regie: Marcelo Martinessi, mit Ana Brun, Margarita Irún, Ana Ivanova, u.a., 95 Min, ab 29. Nov. im Kino

L-MAG verlost 3x2 Karten für Die Erbinnen (gültig in allen Kinos) - hier teilnehmen!