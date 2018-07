Von Karin Schupp

18.7.2018 - Die Provinz, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2018, und das Dorfleben ist vielen - seien sie nun von dort geflohen oder noch nie länger dort gewesen - so fremd und fern wie das Weltall. Öde Langeweile, Klatsch und Tratsch, überholte Traditionen, sture Engstirnigkeit und dumpfer Konservatismus – das sind die typischen Vorstellungen, die auch Toni (Kathi Wolf) hat. Nach ihrem Studium und zu vielen Parties in Berlin kehrt sie in ihr Heimatdorf bei Ulm zurück, um den Reset-Knopf zu drücken und endlich als Journalistin durchzustarten - vielleicht aber auch nur, weil ihr nichts Besseres einfällt, als sich bei Papa und Mama zu verkriechen.

In Bubenhausen, wo die Zeit seit den frühen Achtzigern stehengeblieben zu sein scheint, gestaltet sich der Neuanfang holprig: Mehr als ein Praktikum in der Lokalredaktion ist nicht drin, und ihr schmieriger Chefredakteur will lieber einen launigen Bericht über den Faschingsball als Tonis distanziert-kritische Betrachtung dieses rituellen Massenbesäufnisses.

„Muschdu denn jeden Scheiß mitmache?“

Dass sie wieder in ihrem Jugendzimmer wohnt, lässt Toni umgehend zum pubertären Teenie regredieren, und auch ihre Mutter (Heidi Walcher) lässt die gut eingeübte Streit-Routine umstandslos wieder aufleben und reagiert auf jedes bisschen Großstadt, das Toni importiert – pinke Haare, Yoga – mit klassischen Was-sollen-denn-die-Nachbarn-sagen-Kommentaren wie „Muschdu denn jeden Scheiß mitmache?“ oder „Jetzt tu haltemal normal!“

Ein besonderer Dorn im Auge ist für sie Tonis wachsende Freundschaft mit Rosa (Nadine Sauter), die als allseits bekannte Dorflesbe definitiv nicht zum Spektrum des Normalen gehört. Rosa ist zwar von Blasorchester über Kirchgang bis Festzeltaufbau (und all das freiwillig und gerne!) fest verwurzelt und ist keinen Anfeindungen ausgesetzt, und doch fremdeln die Leute mit Rosas sexueller Identität, und bei einem Coming Out in ihrer eigenen Familie wäre es mit ihrer Toleranz sowieso schnell vorbei.