Von Anja Kümmel

24.11.2021 - Das waren noch Zeiten, als man im Waschsalon ungeniert rauchen durfte und Selfies mit der Polaroid-Kamera schoss! Um sie dann – nein, nicht auf Instagram zu posten, sondern ganz analog an Passant_innen zu verteilen. Genau das tut Dominic (Félix-Antoine Duval), der selbstverliebte Protagonist in Bruce LaBruces neuem Film Saint Narcisse, für sein Leben gern.

Es ist 1972, und der 22-jährige Beau, auf unbeschwerte Art pansexuell, vögelt sich fröhlich durch Quebec. Alles könnte, wie man damals so schön sagte, paletti sein – wären da nicht die unheimlichen Visionen von einem dunklen Zwilling in Mönchskutte, die Dominic heimsuchen. Als er sich aufmacht, um seine tot geglaubte Mutter aufzuspüren und die Wahrheit über seine Herkunft herauszufinden, verzweigt sich der Plot in diverse mehr oder weniger abstruse Richtungen, bei denen zumeist – wenig überraschend bei LaBruce – der visuelle Effekt die Logik trumpft.

Dominics Mutter lebt mit ihrer Gefährtin Irene im Wald

Zugegeben, im Vergleich zu Die Misandristinnen, LaBruce‘ wunderbar trashiger Parodie über eine radikalfeministische Terrorzelle in Brandenburg (unsere Filmkritik), fällt der lesbische Inhalt diesmal eher spärlich aus. Doch immerhin hat der kanadische Queercore-Kultregisseur mit dem Handlungsstrang rund um Dominics Mutter Beatrice, die als Hippie-Hexe an der Seite ihrer jungen (oder alterslosen?) Gefährtin Irene im Wald lebt, eine schöne lesbische Love-Story mit ernsten Untertönen eingebaut.

Nach und nach erfährt man, dass Beatrice (charismatisch gespielt von Tanya Kontoyanni) einst die Kinder entzogen wurden, weil sie in einer lesbischen Beziehung lebte – ein Trauma, das bis in die Erzählgegenwart nachwirkt.

Den Trailer gibt's leider nur im englischen Original: