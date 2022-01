Von Frank Hermann

5.1.2022 - Mit einem Jahr Covid-Verspätung kommt die stylische Krawallnummer The 355 in die Kinos. Eine global operierende Organisation, natürlich in männlicher Hand, ist kurz davor, in den Besitz einer Cyberwaffe zu gelangen, welche die Welt ins Chaos stürzen, wenn nicht sogar größtenteils vernichten würde. Um das - bzw. einen dritten Weltkrieg - zu verhindern, muss sich CIA-Top-Agentin Mason Browne (Jessica Chastain, die für den Film eigens die Produktionsfirma Freckle Films mitgründete) mit ihren härtesten Konkurrentinnen verbünden.

Sie sind nun einmal die Besten ihres Fachs

Sie sind keine Freundinnen, aber Not kennt kein Gebot und sie sind nun einmal die Besten ihres Fachs. Die britische Technikspezialistin Khadijah (Lupita Nyong´o), die extraharte Deutsche Marie (Diane Kruger), die kolumbianische Psychologin Graciela (Penélope Cruz) und im weiteren Verlauf die Computerexpertin Lin mi Sheng (Bingbing Fan) aus China sind Masons „Partners against Crime“. Das Bündeln ihrer Skills im Team verspricht Erfolg. Der Code-Name der neuen Agenteneinheit: „355“, benannt nach einer der ersten US-amerikanischen Spioninnen im 18. Jahrhundert, deren Identität bis heute nicht aufgedeckt ist ...