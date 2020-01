Von Manuela Kay

2.1.2020 - Die im Wind und in Zeitlupe wehende Fönfrisur musste der Kurzhaarfrisur oder abgedrehten Perücken weichen, die in engen Rollkragenpullovern wippenden Brüste liegen nunmehr in hautengen Bodysuits oder Lederjacken. Die heutigen drei Engel für Charlie könnten so in jeder Lesbenbar sitzen oder auf dem L-MAG Cover sein – ein bisschen anders also als ihre Ur-Charaktere aus der TV-Serie von 1976 bis 1981 mit der legendären Farah Fawcett und ihrer Über-Frisur.

Schon damals allerdings war das Setting ungewöhnlich: Drei starke, auch mal zuschlagende Geheimagentinnen, die das Böse bekämpfen und sich von Männern nicht einwickeln lassen. Diese durchaus feministische Idee wurde in den Kinofilmen mit Drew Barrymore, Cameron Diaz und Lucy Liu in den Jahren 2000 und 2003 modern fortgeführt und findet im erneuten Remake seine heutige, knallhart-feministische und konsequente Vollendung.

Regisseurin Elizabeth Banks hat einen riesigen, feministischen Spaß inszeniert, in dem sie sich auch selber gönnt mitzuspielen. Natürlich leben auch diese drei Engel vor allem von ihren Hauptdarstellerinnen Kristen Stewart, Naomi Scott und Ella Balinska. Und natürlich schlagen die Lesbenherzen höher, wenn Kristen Stewart leger und immer auch ein bisschen lesbisch agiert.