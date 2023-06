So versucht sie ihre Beziehung mit Zina zu verheimlichen, was natürlich irgendwann auffliegt. Und wie es Nedjma befürchtet hat, wird sie nun in ihrem Viertel „als Lesbe“ gemobbt und schikaniert. Für ihre Gang ist sie nicht mehr existent. Dieses Stück Realismus hat Desseigne-Ravel auch mit in dem Film genommen und so bleibt ein dramatisch-romantisches Julia-und-Julia Ende aus.

Zum Nachdenken regt auch die Figur der Mutter von Nedjma an: Sie erzählt ihrer Tochter, dass sie nach Paris gekommen ist, um in Freiheit leben zu können. Sie ist offen für die neue Kultur, doch da sie ihr fremd ist, kann sie diese nur schwer an ihre Tochter vermitteln. „Ich verstehe eure Generation nicht. Deine Tante und ich kamen wegen der Freiheit hier her. Algerien war zu eng. Und ihr schwört auf den Koran und überwacht euch.“

Die Stadt, die Kids, der Beton - alles wirkt so echt

Es ist eine Generation in den Banlieues entstanden, die nach Halt sucht und Sicherheit in konservativen Werten findet. Diesen Spannungsbogen hat Desseigne-Ravel mit der kleinen Nebenrolle großartig herausgearbeitet.

Genauso hat Desseigne-Ravel es geschafft, die moderne Welt der sozialen Medien im Alltag der Jugendlichen in den Film zu integrieren. Etwas, das andere Filme gerne beiseite lassen, da es filmisch schwer umzusetzen ist. So nicht hier: die Jugendlichen hängen den ganzen Tag am Handy und leben in den zwei Welten gleichzeitig. Und so zeigt Desseigne-Ravel auch, wie grausam diese Parallel-Welt für die Jugendlichen sein kann. Was dort passiert ist sehr real: Videos werden als Blow-Jobs inszeniert, sollen viral gehen und die betroffenen Personen auch in der echten Welt diskreditieren.

Insgesamt hat Desseigne-Ravel mit Besties ein absolut sehenswertes Debüt vorgelegt. Die Stadt, die Kids, der Beton, die immer arbeitende Mutter, alles wirkt so echt, genauso wie die unglaublich große erste Liebe zwischen zwei jungen Frauen, die sich derer nicht erwehren können.

Besties (F 2021), Buch/ Regie: Marion Desseigne Ravel, 80 min., mit Lina El Arabi, Esther Rollande u.a., französische Originalfassung mit deutschen Untertiteln, im Juni in der Queerfilmnacht (Städte/ Termine), Kinostart: 29. Juni