Von Paula Lochte

13.10.2019 - Es beginnt mit einem Scherz. Für die 17-jährige Yara und ihre Freunde gibt es zwischen maroden Sozialbauten, neuen Kunstgalerien und Dönerbuden nichts Größeres, als anderen Streiche zu spielen und Videos davon ins Netz zu stellen: Yara (Emma Drogunova) soll mit einer Fremden Händchen halten, die allerdings zückt gleich ihr Klappmesser. Vielleicht ein Reflex aus ihrer Zeit im Jugendknast. Jedenfalls drückt Kiki (Sarah Mahita) Yara gewaltsam gegen die Hauswand und es folgt ein ganz eigenes „Schau mir in die Augen, Kleines“.

Von nun an zuckt Yara immer leicht zusammen, wenn sie Kiki auf den Straßen von Hamburg-Wilhelmsburg sieht – nicht aus Angst, versteht sich. Kiki ist groß, blond, tough, trägt meist Lederjacke und scheint sich für Regeln nicht weiter zu interessieren: Einem Stammkunden des Wettbüros, in dem sie an der Bar steht, klaut sie die Autoschlüssel („nur geliehen“) und nimmt Yara mit auf eine Spritztour. Am Hamburger Hafen bringt sie ihr das Autofahren bei und auf der Motorhaube küssen die beiden sich das erste Mal.

Viele Hürden - aber die Nacht gehört ihnen

So weit, so sorglos. Doch Bonnie & Bonnie geizt nicht mit Hürden für das junge Liebespaar. Der alleinerziehende Vater der Deutschalbanerin Yara will sie jung verheiraten; ihre große Schwester hat er verstoßen, weil sie mit ihrem Freund durchgebrannt und Ärztin geworden ist. Und während Yara an der Supermarktkasse und im Haushalt schuftet, spielt sich ihr arbeitsloser großer Bruder als Traditionswächter auf. Mehr noch, er ist selbst in Kiki verschossen.

Aber Yara und Kiki machen einfach weiter. Die Nacht gehört ihnen: Yara klettert aus dem Fenster, sie streifen gemeinsam durch die Stadt und klauen sich das Geld zusammen, das sie für ihre Freiheit brauchen. „Wir sind wie Bonnie und Clyde, Mann“, sagt Kiki. „Wir sind Bonnie und Bonnie“, schreit Yara. Und genau wie das amerikanische Gangsterpaar steuern sie mit großer Lebenslust auf die Katastrophe zu. Als Yaras Familie von der Beziehung erfährt, machen sich die zwei im geklauten Auto und mit den Geldvorräten des Wettbüros auf den Weg nach Südfrankreich.