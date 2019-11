Von Manuela Kay

12.11.2019 - Schon wieder eine Highschool-Teenie-Komödie aus den USA – muss das sein? Ja! Denn diese spritzige Geschichte ist so ganz anders als die anderen. Die besten Freundinnen Molly und Amy sind die Streberinnen einer Highschool in Los Angeles. Mit ihren Bestnoten erwarten sie freudig den letzten Schultag und eine Zukunft an Elite-Unis.

Doch dann erfahren sie, dass auch alle anderen aus der Klasse an guten Unis angenommen wurden, trotz ihres wilden Teenielebens, Partys und Sex. Nun wollen auch Amy und Molly noch schnell alles nachholen, was sie bisher verpasst haben - vor allem was ihr Sexleben angeht. Klingt banal, ist aber höchst unterhaltsam!

Zwei hervorragende Hauptdarstellerinnen

Das liegt vor allem an den hervorragenden Darstellerinnen Beanie Feldstein als hyperintelligente, übergewichtige, temperamentvolle Molly und Kaitlyn Dever als schüchterne, lesbische und klugscheißerische Amy.

In atemberaubendem Tempo wandeln sich die beiden Über-Schülerinnen in dieser entscheidenen Nacht zu wilden, allseits beliebten Party-People. Das alles im Umfeld ihrer Mitschüler und -schülerinnen, die zu einer absolut politisch korrekt erzogenen Jugend gehören, die natürlich pro-queer, anti-rassistisch, anti-klassistisch und umweltbewusst ist.