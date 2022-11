Hier jedoch ist das mehr als subtil gezeigt, und es kann nur vermutet werden, dass Gwen, über die man noch weniger erfährt, ihre Freundin ist. Dabei ist es kein Geheimnis, dass sich in der Realität auch viele lesbische Frauen gegen das Abtreibungsverbot engagiert haben. Und auch welche Funktion eigentlich Joys verwitwete Nachbarin/ Freundin Lana (gespielt von einer unterforderten Kate Mara) für den Film haben soll, bleibt irgendwie unklar.

Das „Jane Collective“ gab es wirklich

Call Janeist unterhaltsam und kraftvoll erzählt, wenn auch sehr konventionell, was Dramaturgie und Bilder angeht (wenn Jane fröhlich ist, tanzt sie, wenn sie traurig ist, beginnt es zu regnen…), und schafft es, unsentimental und ohne Druck auf die Tränendrüse zu zeigen, was ein Verbot von Abtreibung bringt: Nämlich nichts - außer Verzweiflung, medizinisch zweifelhafter Praktiken und Halsabschneider, die die Not der Frauen ausnutzen. Wie sich die Frauen in den USA jetzt wehren werden, bleibt abzuwarten – aber dass sie sich wehren werden, steht schon jetzt fest.

Das „Jane Collective“ gab’s übrigens tatsächlich. Die Gruppe half ab 1968 rund 11.000 Frauen, bis sie 1972 aufflog. Sieben Mitgliedern drohte daraufhin lebenslange Haft, doch die Anklage wurde glücklicherweise 1973 fallen gelassen, nachdem das Supreme Court Abtreibung in den USA legalisiert hatte. Wer mehr über darüber erfahren will: Der Dokumentarfilm The Janes – Recht auf Abtreibung (2021) steht bei den Streamingdiensten WOW und Sky Go.

Call Jane (USA, 2022), Regie: Phyllis Nagy, Buch: Hayley Schore, Roshan Sethi, mit Elizabeth Banks, Sigourney Weaver, Wunmi Mosaku, Kate Mara u.a., 120 min. – Kinostart: 1. Dez. (Schweiz: 24. November, Österreich: 2. Dezember)